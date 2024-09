Padres de un colegio salieron a protestar furiosos por presunto abuso sexual de una niña en Bogotá

Un aberrante hecho de presunto abuso sexual se habría presentado en un colegio de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Así lo dio a conocer la concejala del Pacto Histórico Heidy Sánchez Barreto, quien hizo la denuncia a través de su cuenta en la red social X.

“En el Colegio Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar, los padres de familia denuncian un caso de presunto abuso sexual a una niña de 10 años, en este momento bloquean las vías aledañas”, explicó la cabildante en su trino.

Así mismo, señaló que la institución educativa no habría querido darles una respuesta a los padres de familia a pesar de que los ciudadanos presentaron evidencias del aberrante hecho. “El colegio no responde aunque se presentaron las respectivas evidencias, no le permiten ver las cámaras a la familia de la víctima”, sostuvo la concejala.

La cabildante también le pidió a la administración distrital del alcalde Carlos Fernando Galán responder frente a estos hechos.

Secretaría de Educación dice que los videos están en poder de la Fiscalía

Pues bien, pocos minutos después de que la concejala visibilizó la denuncia del caso de presunto abuso sexual en su cuenta de X, la Secretaría de Educación emitió un corto comunicado al respecto.

Allí sostuvo que tanto esa entidad como el colegio donde se habría presentado el caso han activado todos los protocolos correspondientes para atenderlo.

“Ahora está en conocimiento e investigación de la Fiscalía, quien es el único con acceso a los videos”, señaló la Secretaría de Educación. Y agregó que lamenta todo hecho que pueda afectar los derechos de los menores de edad.

“Garantizarle a niñas y niños entornos protectores es el corazón de nuestra apuesta, por lo que seguiremos fortaleciendo la prevención y trabajando para que cada IED integren la educación socioemocional e integral de la sexualidad para mitigar las violencias y que estos hechos no vuelvan a suceder. Estamos a disposición de la familia y de los entes de control e investigación para que se esclarezcan los hechos”, concluyó la Secretaría de Educación en su comunicado.