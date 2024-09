Alerta, el exhumorista de Sábados Felices, fue señalado de irse de una bomba de gasolina sin pagar

El alza del precio de los combustibles en Colombia está afectando gravemente a toda la ciudadanía por igual, tanto así que los paros y movilizaciones en protesta por esta decisión del Gobierno Nacional generó un paro nacional de transportadores. Sumado a esto, el alza en el precio de gasolina ha afectado principalmente a los ciudadanos del común, ya que varios cuentan con sus vehículos particulares para su transporte diario o para trabajar.

Ahora, el tema de los combustibles afectó a uno de los humoristas más reconocidos del país, quién se vio inmiscuido en un bochornoso hecho en el que también se vio involucrado su hijo. Se trata de nada más y nada menos que de Juan Ricardo Lizcano, más conocido como ‘Alerta’, quien, según varios vídeos difundidos en la red social X, se habría ido de una estación de servicio de Bogotá sin pagar por la gasolina con la que tanqueó su carro.

Según los trabajadores de la estación de servicio, el humorista no quería pagar el total de la gasolina que se le había suministrado a su vehículo y cuando se le increpó para que lo hiciera respondió diciendo que se tenía que ir porque tenía un evento al cual asistir. Según mostraron las trabajadoras de la bomba, la tanqueada tenía un valor total de $163.552 pesos, por 10.4 galones de gasolina; Alerta tildó a las trabajadoras de abusivas y aseguró que lo estaban robando.

En respuesta, las trabajadoras no querían permitir que el reconocido humorista se fuera sin pagar, por lo que se pararon frente al vehículo, que estaba siendo conducido por el hijo del humorista. Ante esto, Alerta les aseguró que por ley no le podían impedir su movilidad y que si lo hacían las iba a demandar. Aunque el vídeo se corta, en el momento no se sabía si finalmente Alerta pagó o no por la tanqueada.

¿Qué respondió Alerta?

Ahora bien, a través de sus redes sociales, el humorista intentó aclarar la situación y el por qué intentó irse de la bomba sin pagar. Alerta asegura que su hijo, Juan Ricardo Lizcano de 17 años, había solicitado que le tanquearan únicamente $50.000 pesos, pero las operarias deshicieron llenarle el tanque sin autorización del menor, quien iba conduciendo el carro. Esto generó una disputa entre el humorista, el menor y las operarias, porque mientras ellas decían que el menor había pedido que lo llenaran, él aseguraba que sólo solicitó $50.000 pesos.

Posteriormente, Alerta asegura que en compañía de dos agentes de la Policía, acordaron pagar el monto total del valor de la tanqueada bajo la promesa de que las operarias no difundieran los vídeos, así como él también se comprometía a no utilizar sus redes sociales para atacarlas. Pese a esto, las operarias difundieron los vídeos, causando un gran malestar en el humorista, ya que, según dice, “se publicaron sin ningún tipo de contexto y afectan mi imágen y la de mi hijo”.

Un dato peculiar del caso es que el humorista asegura que en su momento las operarias también propusieron sacar el excedente de gasolina del vehículo, pero de una manera rudimentaria que no está certificada, no es segura y pone en riesgo la vida de las personas. Finalmente, Alerta se cuestionó sobre qué es lo que pretendían hacer las operarias con esa gasolina en caso de acceder al procedimiento, también se cuestionó el por qué llenar el tanque cuando solamente se les solicitó un monto específico.