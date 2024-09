Ojo: denuncian presunta nueva modalidad de robo a mujeres en la zona T de Bogotá

La inseguridad en Bogotá continúa siendo el principal problema que aqueja a sus ciudadanos, y aunque las autoridades han reforzado sus estrategias para mitigarlo, lo cierto es que los delincuentes cada día crean nuevas formas de asalto o hurto.

En redes sociales, una joven mujer creadora de contenido, hizo una denuncia pública de lo que presuntamente es una nueva modalidad de robo principalmente a mujeres en los alrededores de la zona T de Bogotá.

Según el relato de la joven, ella entraba al centro comercial Andino con una amiga, cuando de repente, un hombre se le acerca y les dice que les gusta como van vestidas.

“Un tipo nos abordó y nos dijo: “oigan me gusta mucho su outfit, tienen un aire super chévere, me parecen divinas y me gustaría conocerlas”. Nos miramos con mi amiga y le dijimos no muchas gracias”, inicia el relato de la creadora de contenido llamada Yuliana Díaz.

Una vez la joven y su amiga salen del centro comercial, aseguran que el mismo tipo que se les acercó estaba afuera y las saludó nuevamente con la mano, sin embargo, ellas se dirigieron para una tienda Zara donde de manera sospechosa, otro individuo las abordó de la misma manera.

“Ya se nos hizo raro que era la segunda vez que nos decían las mismas cosas y vimos que el tipo se regreso a un grupo de amigos, él no estaba solo. Después de ingresar a las instalaciones de Zara y dar un recorrido, estábamos cansadas y nos decidimos ir para la casa, cuando fuimos a buscar el carro, nos aborda otro tipo y nos extiende la mano”, explica la mujer denunciante.

Lo cierto es que según el testimonio de la creadora de contenido, fueron tres hombres que se les acercaron bajo la misma frase, todo parece indicar que los tres se conocían.

Lo llamativo del caso, es que en la publicación de la joven varios mensajes de mujeres aseguraron haber vivido lo mismo ya sea en el centro comercial Unicentro o en los alrededores.

“A mi me pasó exactamente igual en el Unicentro, me dijo que le gustaba mi outfit y que tenía lindas energías”; “Ayer estábamos con unas amigas en H&M y nos pasó lo mismo la verdad que miedo, fueron cuatro personas diferentes que nos dijeron las cosas similares”, fueron algunos de los comentarios de otras mujeres.

Por ahora, la Policía de Bogotá no se ha manifestado sobre algún modus operandi de alguna banda en relación con estos hechos.