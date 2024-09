La comunidad se unió contra dos ladrones y les hicieron la ‘encerrona’ mientras intentaban forzar una cerradura

La inseguridad en Bogotá y Colombia sigue al alza y la ciudadanía ya no se siente segura ni en sus propias casas, ya que, se ha hecho común que uno, dos, tres o más grupos de ladrones se entren en las casas forzando cerraduras o amenazando a los habitantes cuando están entrando o saliendo de sus hogares. Además, la propia ciudadanía asegura que se siente desprotegida por las autoridades, quienes no hacen una presencia efectiva en los territorios y tampoco son severos contra los delincuentes cuando los atrapan.

Por esto, la ciudadanía ha decidido unirse en contra de la delincuencia para realizar justicia por mano propia para defender sus barrios, sus casas, sus familias y sus pertenencias. El más reciente hecho se presentó en la localidad de Bosa, en el barrio San Antonio, en donde cerca de las 11 de la noche del 14 de septiembre dos presuntos delincuentes estaban intentado forzar la cerradura de lo que parece ser un local comercial, el cual por la hora se encontraba cerrado.

El vídeo de una cámara de seguridad del sector deja ver a dos hombres volcados sobre una puerta metálica, aparentemente intentado forzarla para abrirla. Posteriormente, uno de los dos delincuentes se sorprende y cruza rápidamente la calle; por su parte, su compañero, también sorprendido, intenta esconderse detrás de un poste que estaba ubicado al lado de la puerta que estaban intentando abrir. El vídeo sigue avanzando y deja ver por qué ambos hombres se asustaron e intentaron esconderse.

Unas 20 personas que habitan en el barrio llegaron a enfrentar a los presuntos ladrones, de los cuales uno logró engañar a la comunidad haciéndose pasar por un transeúnte. El otro presunto ladrón no corrió con la misma suerte y recibió una fuerte golpiza por parte de la comunidad, que no le perdonó el intento de hurto al hombre. Por su parte, la Policía ha pedido a la comunidad no tomarse la justicia por mano propia y reportar estos hechos con las autoridades, aún así, la comunidad asegura que seguirá defendiendo su barrio de la delincuencia.