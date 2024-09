Joven de 22 años murió atropellada por Tren de la Sabana; al parecer llevaba audífonos y no escuchó las señales (Foto: redes sociales)

En un lamentable accidente registrado la mañana del sábado 14 de septiembre de 2024, en el sector Puerta del Sol, en Cajicá, Cundinamarca, una joven de 22 años, identificada como Juanita Cárdenas Gómez, perdió la vida tras ser atropellada por el Tren de la Sabana. El trágico suceso ha conmovido a la comunidad y ha generado una serie de investigaciones para esclarecer los detalles del accidente.

PUBLICIDAD

Según los primeros reportes de las autoridades locales, la joven estaba realizando ejercicio en las proximidades de las vías del tren cuando el incidente ocurrió. Al parecer, Juanita llevaba audífonos puestos, lo que le impidió escuchar la aproximación del tren. A pesar de los esfuerzos del conductor para detener la locomotora, el tren no pudo frenar a tiempo y arrolló a la joven, resultando en su fallecimiento.

Las investigaciones iniciales sugieren que el accidente podría haber sido causado por un descuido de la víctima al no percatarse del tren debido al uso de los audífonos. No obstante, las autoridades también están considerando la posibilidad de otros factores que podrían haber influido en el trágico evento, dado que el accidente ocurrió de manera súbita y el conductor no tuvo oportunidad de evitarlo.

La tragedia ha generado una respuesta significativa desde la Alcaldía de Cajicá. A través de un comunicado oficial, la administración municipal expresó su profundo pesar por el suceso. “Lamentamos profundamente informar sobre el grave suceso ocurrido en la carrilera del Tren de la Sabana. Desde la Administración Municipal, acompañamos a la familia de la persona involucrada y extendemos nuestras más sinceras condolencias”, manifestó el comunicado.

La Alcaldía también hizo un llamado a la prudencia, instando a la opinión pública y a los medios de comunicación a evitar la especulación sobre las circunstancias del accidente. “Pedimos respeto y prudencia durante este difícil momento para la familia de la víctima. Evitemos difundir hipótesis que puedan aumentar el dolor de los seres queridos”, añadió el mensaje oficial.

Por su parte, las autoridades locales han prometido continuar con las investigaciones para esclarecer los factores que llevaron al accidente. Se están evaluando todas las posibles causas y se están realizando análisis detallados para entender mejor lo sucedido y prevenir futuros incidentes.