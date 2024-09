Una funcionaria de la Secretaría de Movilidad de Bogotá fue agredida mientras hacía su trabajo

La intolerancia en Bogotá sigue siendo uno de los principales factores de altercados, riñas y mal entendidos entre personas, quienes inclusive en varias ocasiones se enfrentan a las autoridades en muestra de su descontento por decisiones que se toman. Además, en Colombia se ha hecho recurrente que los agentes de tránsito y movilidad de las ciudades ya no se queden al margen, por lo que se les ha visto responder ante varios incidentes; por ejemplo, se ha hecho recurrente que agentes de movilidad se lancen objetos en contra de motociclistas que no se detienen en los retenes de movilidad en varias ciudades del país.

Pese a esto, este no fue el caso que se presentó en contra de una funcionaria de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la cuál fue agredida mientras realizaba su trabajo en la capital. Gracias al vídeo de una cámara de seguridad instalada al interior de una grúa adscrita a la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se pudo ver como la funcionaria fue atacada por parte del dueño de un ‘tricimotor’, a quien se le inmovilizó el vehículo, según la secretaría, por no portar licencia de conducción, no tener placa, ni el respectivo permiso para circulación.

En le vídeo se ve como la funcionaria, en compañía de su compañero de trabajo, va manejando la grúa, aparentemente retirándose del lugar con el vehículo inmovilizado luego de haber realizado el procedimiento. Aunque el vídeo no tiene sonido, en un momento se logra ver como su compañero, quien llevaba la ventana abajo, alerta a su compañera, quien iba manejando la grúa, de lo que parece ser un inminente peligro. En ese momento, la mujer conduce por unos metros más para, finalmente, detenerse.

Luego, se ve como una persona camina al rededor del vehículo, alertando a ambos funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. La funcionaria intenta poner nuevamente en marcha el vehículo cuando, sin medir consecuencia, el hombre arroja una enorme piedra contra la ventana del pasajero de la grúa, generando, aparentemente, una colisión de la grúa. Las autoridades han pedido judicializar al agresor que, tras de que estaba incumpliendo la ley, agredió a dos funcionarios del Distrito.

Por su parte, la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, aseguró que “como mujer, bogotana y Secretaria de Movilidad me duele ver esta agresión que vulnera la dignidad y el derecho al trabajo honrado y responsable. No podemos tolerar estas formas de protesta de quienes no cumplen la ley al movilizarse”. Finalmente, pidió que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y las secretarías de Seguridad y la Mujer se pongan al frente del caso para brindarle justicia a la funcionaria.