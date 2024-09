“Si el sistema es sostenible, la presión sobre la tarifa al usuario se reduce”: gerente TransMilenio

Cuando se piensa en Bogotá, es inevitable visualizar los imponentes buses rojos de TransMilenio que atraviesan la ciudad de extremo a extremo. Desde su lanzamiento en el año 2000, TransMilenio se ha convertido en un ícono de la vida urbana capitalina, no solo como un símbolo de la ciudad, sino como un pilar crucial del transporte público. Hoy en día, el sistema realiza en promedio 4 millones de viajes diarios, movilizando a cientos de miles de bogotanos. Sin embargo, esta vasta operación conlleva desafíos significativos en términos de gestión y operatividad, que requieren atención constante para garantizar su eficiencia y sostenibilidad.

PUBLICIDAD

Para comprender la magnitud y el impacto del sistema de transporte público en Bogotá, es esencial considerar las dimensiones y la operación de TransMilenio. Actualmente, el sistema cuenta con una flota de 10.559 buses, que incluye vehículos zonales, alimentadores y troncales. Estos buses recorren un impresionante total de 10 millones de kilómetros cada mes, lo que equivale a dar más de 250 vueltas alrededor del planeta en ese período. Esta vasta red de transporte es crucial para la movilidad de la ciudad, pero también conlleva desafíos significativos.

Las quejas sobre los tiempos de espera, la inseguridad y las estaciones abarrotadas durante las horas pico son problemas recurrentes que afectan la experiencia de los usuarios. En medio de estos desafíos, el sistema enfrenta un déficit considerable de 3 billones de pesos, lo que plantea serias interrogantes sobre su futuro y sostenibilidad.

Para abordar estos temas y explorar cómo se proyecta el sistema para los próximos años, conversamos con María Fernanda Ortíz, gerente de TransMilenio, en una entrevista exclusiva para SILLA DE GERENTES DE PUBLIMETRO COLOMBIA. En esta conversación, Ortíz nos ofrece una visión detallada sobre las estrategias y los planes para enfrentar los problemas actuales y garantizar un transporte público eficiente y confiable para los bogotanos.

Karen Rozo: ¿Como ha sido ser gerente de TransMilenio no un reto grandísimo para la ciudad y pues para ti?

María Fernanda Ortíz: Ha sido una tarea muy divertida, muy feliz. Yo disfruto mucho mi trabajo, me encanta lo que hago. Es un reto sin duda, una tarea difícil. Tenemos muchas oportunidades de mejora en el sistema y además, en lo personal también es un reto porque tengo dos hijas chiquitas, una hija de 8 meses y la otra de 4 años. Entonces, sin duda todos los días es una decisión difícil salir de mi casa a trabajar por Bogotá y por todos sus ciudadanos.

Karen Rozo: ¿Cómo encontró al sistema en términos activos, cómo está la flota?

PUBLICIDAD

María Fernanda Ortíz: La flota en general está bien, tenemos un gran porcentaje de buses nuevos y de buses de cero y bajas emisiones. El 42% de los buses es de 0 y bajas emisiones; sin embargo, encontramos 160 buses articulados menos. La administración anterior decidió que técnicamente no era necesario reemplazar esta flota y eso es un reto diario en el componente troncal. Adicionalmente, en el componente zonal también hay unas reposiciones de flota que no se trabajaron y que han sido difíciles de sacar adelante con la restricción de tiempo normal del ejercicio de la función pública. Tenemos muchas obras en Bogotá, son 600 frentes de obra que hoy están activos. La obra de la primera línea del Metro de Bogotá nos afecta de manera importante en la velocidad de los dos componentes, tanto troncal como zonal. Cuando se afecta la velocidad, es decir, se disminuye, necesitamos más buses para poder prestar las mismas frecuencias. Este es un e reto que tenemos todos los días para poder operar como queremos para nuestros usuarios.

Karen Rozo: Quisiera aprovechar algo que ya ha mencionado varias veces y es que usted propone promover un transporte eficiente, rápido, seguro y económico. ¿hemos avanzado en esto en los primeros meses de su administración?

María Fernanda Ortíz: Hoy estamos muy enfocados en trabajar en la experiencia de viaje, enfocados en los detalles, en ver que por ejemplo la infraestructura esté en orden, que las estaciones estén limpias, que el sistema que está operando sea confiable, que sea seguro. Estamos trabajando en todos esos detalles que son muy importantes para la experiencia de nuestros usuarios y que hacen que tengan un viaje más o menos feliz. Además de los grandes proyectos estratégicos, estamos trabajando mucho en campo en la calle entendiendo qué es lo que más les impacta y solucionando esos detalles que afectan ese día a día.

También estamos ya trabajando en la primera licitación grande para traer buses articulados adicionales para cubrir este faltante que quedó desde el año pasado y adicionalmente para operar las nuevas troncales. Las nuevas troncales son un cambio fundamental para nosotros, porque lo que hacen es aumentar la velocidad de nuestro componente troncal, entonces eso nos lleva a reducir los tiempos de viaje de nuestros usuarios directamente. Vamos a transformar todo el sistema de recaudo, vamos a tener más y mejores formas de pago también, estamos trabajando en mejorar el sistema de información a nuestros usuarios tanto con la TransMiApp como en todo el sistema de información que está en las estaciones y en los buses, para que el sistema sea más fácil, más accesible, rápido y confiable.

Karen Rozo: Nos mencionaba la importancia de ese compromiso porque el viaje sea más tranquilo y más seguro. Esto nos lleva a hablar de un punto clave y el es tema de los vendedores ambulantes. Hemos visto que hay varias estaciones y portales casi que invadidos por puntos de ventas que en las hora pico terminan afectando la movilidad. ¿Se piensa en formalizar esto, o cómo se va a disminuir la presencia de los vendedores?

María Fernanda Ortíz: Las ventas ambulantes son algo que no dependen exclusivamente de TransMilenio. Efectivamente tenemos un tema que solucionar al interior, sobre todo de nuestras estaciones, porque nuestra prioridad es transportar de la manera más adecuada a nuestros pasajeros y en ese sentido los espacios de circulación deberían estar despejados de ventas informales. Sin embargo, somos conscientes que ese fenómeno tiene un componente social y económico en el que estamos trabajando con la Alcaldía, con la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Seguridad y demás para que los que hoy están en el sistema puedan tener otras alternativas en otros espacios. Pero desde nuestro punto de vista, nuestra prioridad es garantizar la movilidad de nuestros pasajeros. Estamos muy enfocados en despejar las áreas de circulación, los puentes peatonales, que además no fueron diseñados para estas cargas adicionales y que necesitamos tener el espacio libre para que además personas con discapacidad que se necesitan agarrar de las barandas puedan tener la infraestructura despejada para su movilidad.

Karen Rozo: Se sabe que TransMilenio tiene un déficit más o menos de 3 billones de pesos. Esto nos pone a todos ya con la mano en el bolsillo, ¿qué medidas vamos a tener los bogotanos en cuanto a esto? ¿vamos a tener que suplir este este apoyo económico teniendo en cuenta que había una promesa del gobierno que todavía no ha llegado?

María Fernanda Ortíz: Hoy en día tenemos una tarifa integrada totalmente, el componente troncal y el zonal cuestan 2.950 pesos. Bogotá es la única ciudad en Colombia que tiene un sistema de transporte público que cubre toda la ciudad y en el que uno puede moverse con una sola tarifa a cualquier punto. Entonces en ese sentido, hoy queremos apostarle a que se use el sistema de transporte público en Bogotá, que sin duda es el más competitivo en términos económicos. Desde principios de año, el alcalde se comprometió a que trabajáramos en conjunto por reducir la evasión, por buscar la cofinanciación de la Nación que sin duda nos permite reducir ese déficit de manera estructural en la ciudad. Todo está alineado con que el sistema sea sostenible, si el sistema es sostenible la presión sobre la tarifa al usuario se reduce. En eso estamos trabajando y estamos convencidos de que si además los usuarios nos ayudan con su buen comportamiento ,con el pago del tiquete, podemos tener una tarifa siempre accesible.

Karen Rozo: Entendiendo lo anterior, ¿qué papel juegan los colados?

María Fernanda Ortíz: La evasión es algo en lo que estamos trabajando desde diferentes aristas, lo más importante y que queremos transmitirle a nuestros usuarios, es que no vale la pena evadir el tiquete exponiéndose a comportamientos riesgosos que ponen en peligro su vida y la de otros pasajeros. Hoy tenemos mucha invasión de los carriles de los buses por los usuarios que quieren evadir el pago del tiquete, la invitación es a que no lo hagan. Estamos trabajando mucho en la cultura ciudadana, firmamos un convenio con la Secretaría de Cultura para trabajar desde el distrito integralmente para que se promuevan los buenos comportamientos en el sistema. No queremos tanto trabajar en vetar a los malos, sino en promover a los buenos. No es solamente el pago del tiquete, sino hacer filas, respetar al otro, no cometer actos de acoso o de violencia contra las mujeres y demás. También hemos reforzado nuestro esquema de vigilancia para que nuestras estaciones tengan también mejor presencia institucional.

Karen Rozo: Una de las quejas que más se escucha es que el sistema se quedó chiquito para la ciudad. ¿Cuáles son esas zonas en las que se va a expandir TransMilenio?

María Fernanda Ortíz: Hoy en día tenemos en construcción tres troncales muy importantes: la avenida carrera 68, la Avenida Ciudad de Cali y la extensión de Soacha. Esas troncales van a quedar operativas en este cuatrienio antes de que nos vayamos. Adicionalmente, vamos a entregar el cable el TransmiCable de San Cristóbal que son 3 km más en Bogotá que nos van a permitir reducir los tiempos de viaje de nuestros usuarios en general.

Karen Rozo: ¿Cómo se imagina ese TransMilenio a futuro cuando el Metro sea una realidad para todos los bogotanos?

María Fernanda Ortíz: Nosotros hoy estamos trabajando por los usuarios de transporte público y que en el futuro van a usar el Metro. Estamos promoviendo una cultura de transporte público, porque a lo que le apuntamos es a que Bogotá definitivamente tenga un sistema integrado competitivo con líneas de Metro, con las líneas troncales, con las rutas zonales, con los transmicable y demás. El error que muchas personas creen es que el sistema es privado y eso es completamente falso, es un sistema 100% público, como lo va a ser el metro y los trenes de cercanía. Lo que nos imaginamos es tener el mejor sistema de transporte público para Bogotá: integrado operativamente, tarifario y también físicamente.