“Haremos todo para que pague”: Carlos Fernando Galán sobre el feminicida de Yurley Cervantes

En un lamentable suceso ocurrido en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, una joven de 27 años, identificada como Yurley Cervantes, fue brutalmente asesinada por su expareja mientras viajaba en un bus de servicio público. El agresor, quien la había acosado durante meses, aprovechó el momento para ejecutar el violento ataque que acabó con la vida de la mujer. En el ataque, también resultó gravemente herida una tía de la víctima, quien ahora se encuentra luchando por su vida en un hospital local.

Yurley Cervantes había escapado de su lugar de origen, Casanare, en un intento por alejarse de su expareja, quien la había amenazado en múltiples ocasiones. Sin embargo, el hombre no cesó en su búsqueda y la siguió hasta Bogotá. Según los informes iniciales de las autoridades, el agresor subió al mismo bus en el que Yurley viajaba junto a su tía y, sin mediar palabra, la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales.

Este feminicidio no fue un hecho aislado. Durante meses, Yurley había sido víctima de un acoso constante por parte de su expareja, quien no solo la amenazaba con matarla, sino que también había prometido atentar contra su propia vida. Las amenazas incluían arrojarle ácido o incluso lanzar una bomba casera en la vivienda de sus familiares.

Meses antes del trágico evento, Yurley había denunciado las amenazas ante las autoridades y, tras la denuncia, recibió una medida de protección para evitar el ataque. No obstante, esta medida no fue suficiente para detener al agresor. La familia de la víctima ha manifestado su profundo descontento con la respuesta de las autoridades, quienes, según sus declaraciones, no actuaron con la rapidez ni la contundencia necesarias para prevenir el crimen.

Yuleida López, familiar de Yurley, explicó que el día del feminicidio intentaron contactar a la policía para solicitar apoyo, pero las autoridades nunca llegaron al lugar para asistir a la joven. La ausencia de una intervención efectiva permitió que el hombre concretara el asesinato y dejara gravemente herida a la tía de Yurley, quien ahora se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Carlos Fernando Galán se pronunció tras la captura del feminicida de Yurley Cervantes

Tras cometer el ataque, el agresor huyó de la escena, pero las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda que culminó con su captura. Ante esta captura, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de X, en donde expresó que trabajara para que este delincuente pague por el asesinato de la joven de 27 años.

“El feminicida de Yurley Patricia Cervantes ya fue capturado. Desde el Distrito haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que pague ante la justicia por este crimen”, fueron las palabras del mandatario local.

Este caso, lamentablemente, se suma a una lista creciente de feminicidios en el país, una problemática que afecta a cientos de mujeres cada año. La familia de Yurley exige justicia y mayor compromiso de las autoridades para que este tipo de crímenes no queden impunes.

La trágica muerte de Yurley Cervantes es un recordatorio doloroso de que la violencia de género sigue siendo un flagelo que amenaza la vida de muchas mujeres en Colombia. Las medidas de protección y las intervenciones preventivas deben ser fortalecidas para evitar que más mujeres sean asesinadas por sus agresores. La lucha contra el feminicidio requiere acciones urgentes y efectivas por parte de las autoridades y de la sociedad en su conjunto.