Indignación por vídeo de trabajadores de una empresa de telecomunicaciones intimidando a pasajeros de un carro

La intolerancia en las calles de Colombia se ha hecho el factor común desde hace años y debido al caótico tráfico, generalmente, los conductores optan por reaccionar agresivamente cuando ocurre un incidente de tránsito en la vía. Para varios expertos, esta reacción de los capitalinos se debe a que, por obvias razones, es preferible estar a la defensiva y estar alerta en caso de un imprevisto. Esta situación genera una alta reactividad por parte de los conductores en contra de otras personas cuando una situación indeseada sucede.

Por esto, se ha hecho común que en las calles de Bogotá, y en general del país, se presenten riñas, discusiones y peleas que terminan viralizándose en redes sociales y son noticia por la indignación que generan. El más reciente ocurrió en una calle de la capital entre los ocupantes de un vehículo particular y dos trabajadores de una empresa de telecomunicaciones que se movilizaban en un camión de la empresa. La empresa en cuestión es Movistar y todos los trabajadores iban identificados con el respectivo uniforme de la empresa, por lo que se cree que son técnicos de esta, de igual forma, el camión en el que se transportaban también estaba identificado con logos de la empresa y pancartas publicitarias de los servicios que prestan.

El vídeo, que es grabado por un conductor de una motocicleta que va intentando evadir el monumental trancón capitalino cuando, de repente, se encuentra con un incidente bastante peculiar. Se ve como varios trabajadores de Movistar se bajan del camión e increpan a los ocupantes del vehículo particular, aparentemente por una maniobra indebida que habría hecho el conductor del carro tipo sedan. La discusión empieza a crecer a tal punto que más trabajadores de la empresa se bajan del camión para increpar a los ocupantes del carro particular, en total se logra ver que por lo menos son cuatro personas que están identificadas con uniformes de compensar.

La discusión se empieza a calentar a tal punto que una de las personas que estaba al interior del vehículo particular se sale por la ventana del carro para gritarle a los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones. En ese momento el semáforo se pone en verde y el tráfico avanza, pero eso no le altera a los que se están enfrentando, que no permiten que se reanude normalmente el tráfico. Finalmente, aparentemente, la disputa parece terminar sin haberse subido de tono, pese a esto, varias personas han pedido que Movistar sancione a los trabajadores de la empresa que no fueron asertivos a la hora de resolver la disputa, ya que, bien o mal, representan a la empresa.