“Era un hombre violento”; habló la mujer que fue atacada por un policía en un motel de Bogotá

La madrugada del 9 de septiembre en la localidad de Kennedy comenzó bastante agitada al presentarse un hecho que causó gran consternación a nivel nacional. En medio de unos confusos hechos, un agente de policía perteneciente al CAI de Bosa Piamonte accedió a un motel llamado Las Vegas donde, aparentemente, se encontraba la que sería su pareja sentimental acompañada de otro hombre que en principio, se habló de que era el amante de la esposa del policía.

Si bien no se tenía claro lo acontecido, se supo que en el parqueadero del recinto el agente desenfundó su arma y le disparó en repetidas ocasiones a la pareja y posteriormente se dio un tiro en la cabeza, acabando de inmediato con su vida.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Según el relato dado por la mujer al ojo de la noche de Blu Radio, ella asegura no haber tenido ningún tipo de relación con el patrullero Jhon Jairo Acuña Salazar, por lo que se vio bastante sorprendida ante la aparición de esta persona en el motel. Afirma que esta persona le propinó cinco disparos, tres impactaron en su rostro, uno en un brazo y el quinto alcanzó a herir a Fernando, quien era el hombre del que estaba acompañada en ese instante.

“Sentí los disparos en mi cara, fueron tres impactos en la cara y uno en el brazo, otro impacto le rozó a mi compañero. Él me vio como yo estaba botando sangre por la boca. Yo dije ‘ya me mató, definitivamente me mató’ y él se mató. En mi negocio, un spa, él se volvió obsesivo y violento cuando le dije que no quería seguir con él. ‘Yo me dije no más, o sea, no permitiré ni que me peguen, ni que me maltraten, ni que me hablen mal, es mejor quedarme sola y ya’”, aseguró la mujer, a quien se le está protegiendo su identidad debido a lo mediático del caso.