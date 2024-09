Entrevista: Secretaria de la Mujer explica cómo será la nueva estrategia contra la violencia machista

La Alcaldía de Carlos Fernando Galán lanzó ayer una nueva estrategia para reducir la violencia de género en la capital y mitigarla en varios frentes. Laura Tami, secretaria distrital de la Mujer, habló de varios ejes de este nuevo plan de acción.

PUBLICIDAD

¿En qué cambiará la atención a la violencia física y psicológica de las mujeres con el lanzamiento de esta estrategia en Bogotá?

Uno de los ejes es el fortalecimiento a la ruta única de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio. Ahí el componente es de todas las entidades que hacemos parte de la ruta. Por ejemplo, la Secretaría de la Mujer hace parte de dos espacios de la Fiscalía. Vamos a ser parte de 22 espacios. Creemos en el acceso a la justicia y que nuestra presencia garantiza ese acercamiento con el enfoque de género adecuado a las mujeres que llegan por ahí para decirles “mira, sí, esto es violencia intrafamiliar o económica”.

Y ahí estamos nosotras para ampliar esos ejes. Estamos en ocho IPS de hospitales. Vamos a estar en otras dos IPS gracias al equipo de salud que se va a unir para prestar esta atención en hospitales. También, y esto tiene que ver más con Integración Social, se van a aumentar los equipos comisariales. Pero además de incrementarlos también es indispensable cualificarlos.

También un componente de prevención, que está en otros puntos de la estrategia como las apuestas transversales para transformar. Vamos a aumentar el equipo de psicología forense. Lo vamos a reforzar porque el daño psicológico es difícil de probar. Eso ya está reforzado en este momento, pero vamos a continuar con esa misión.

Y la prevención. Creo que las mujeres no conocemos qué es la ruta. Eso suena muy bien en el papel, ¿pero a quién voy? ¿A quién acudo? Si es una emergencia, ¿a quién llamo? Hay que llamar al 123. ¿Allá quién me atiende? ¿Cómo se organiza esto? Entonces, hay que difundirla. No puede ser que por desconocimiento no estemos activando los canales respectivos.

¿Cómo identifican a las mujeres que están en riesgo de ser víctimas de feminicidio? ¿Qué acompañamiento les están brindando a esas mujeres?

PUBLICIDAD

Ese también es un punto de la Estrategia Mujeres, el fortalecimiento de la Ruta Única de Atención. Nosotras, como Secretaría de la Mujer, tenemos un convenio con Medicina Legal. Esa es la entidad que identifica el riesgo basado en género. Otras cosas son las cifras de la Policía, que es cuando una mujer notifica. Nosotras necesitamos entender cuáles de esas mujeres que están en riesgo de un feminicidio, ya no un asesinato.

Cuando nos llegan las mujeres priorizadas por el convenio nuestro equipo lo traza con las mujeres que nosotras hemos atendido en nuestros servicios. Y de ahí hacemos la priorización. Además, tenemos la Mesa de Género, que hemos reactivado. Y estamos llevando los casos, porque ahí está Integración Social, está la Policía, está el sector seguridad.

Entonces, nos hemos enfocado, porque si no, sería un universo enorme. Medicina Legal lo traza. Nosotras tenemos trazadas las atenciones que tenemos. Prioricemos y hacemos seguimientos a esas mujeres que determinamos en la Mesa de Género.¿Cómo es ese seguimiento? ¿Cómo garantizan, por ejemplo, que el agresor no tenga acceso a la vivienda de la víctima?

Nosotras hacemos seguimiento de cuáles medidas de atención ha tenido, cómo se ha sentido durante ese tiempo. Son psicólogas y abogadas que tienen ese acercamiento claro de saber cuál es su situación actual, qué necesita de nosotras. Con este grupo, con seguridad, hemos acordado que ellos pueden llamar a otras entidades para destrabar lo que las mujeres en ese relato uno a uno nos van contando.

¿Se han evaluado medidas para mejorar la acción de la Policía frente a la violencia de género en Bogotá? Porque la Personería dijo en un pronunciamiento que los policías no estaban haciendo efectivas las órdenes de desalojo contra los agresores.

Nosotras estamos trabajando muy en conjunto con la Patrulla Púrpura. Esa patrulla atiende mujeres y hombres, pero prioritariamente a las mujeres. Con ellas también tenemos que tener estos procesos de transversalización del enfoque de género.

Claro, con la Policía tenemos grandes retos. No soy yo precisamente la vocera de la Policía ni del sector seguridad, pero en general faltan policías. Entonces ahí vienen otros retos. Mientras eso cambia o tiene otro pulso, pues nosotras nos comprometemos y estamos trabajando con la Patrulla (Púrpura) para hacer difusión y para que cada vez esas funciones que hacen tengan más enfoques de género.

Una de las quejas es que las mujeres denuncian o los agresores tienen órdenes de alejamiento que no se cumplen. ¿Cómo buscan cambiar esto?

Yo creo que es un compromiso intersectorial el que tenemos aquí, el que hemos asumido como Administración Distrital. Si bien hacemos parte de una ruta, y nuestra labor es fortalecer precisamente la comunicación de las entidades entre la ruta y la atención para las mujeres. Con más comisarías de familia, pues va a haber más disposición y tiempo para estos asuntos. Con este equipo interdisciplinario podemos estar más pendientes del seguimiento a esas medidas.

¿Qué tan robusto es el personal de la Secretaría de la Mujer? Este año, la concejal Heidy Sánchez denunció que se había reducido el personal de unos servicios esenciales de esa cartera y la Personería indicó que se habían suspendido servicios judiciales y administrativos para atender a las mujeres en Bogotá...Esto ya lo he dicho varias veces. El equipo sigue igual. Ahí estamos todas trabajando por esta ciudad. De manera general, la Alcaldía tiene una misión de reducción del 10 por ciento del gasto de OPS (prestación de servicios), pero eso sucedió en febrero. Seguimos garantizando nuestra presencia en todas partes. Seguimos con el equipo comprometido que siempre tenemos. Todo el mundo decía que íbamos a cerrar servicios, que se iban a reducir. Nada de eso pasó.

Ahora, sí, hicimos una apuesta para que haya más psicología forense. Las apuestas del Plan de Desarrollo, por eso hubo un corte a mitad de año de los contratos, porque queríamos hacerlos atados a las metas.

¿Robustecer el equipo de psicología forense no implicó retirar manos en otras áreas de la Secretaría de la Mujer?

Por supuesto que en el ejercicio de la administración uno tiene que poder distribuir de manera que todos los equipos queden fortalecidos. Los servicios para mujeres víctimas de violencia y la ruta única ahí están.

Hay otro punto sobre el acoso callejero en la estrategia. ¿Cómo atacarán este fenómeno en TransMilenio?

Iniciamos con TransMilenio megatomas con enfoque de género. TransMilenio ya viene haciendo esas megatomas en general, pero hemos destinado un equipo para que las haga con este enfoque de género. Ahí hacemos difusión de la ruta. De hecho, se nos acercan. Y este es un llamado, además: cada vez que vean estas chaquetas moradas de la Secretaría en estas megatomas nos pueden venir a comentar si han sido víctimas de violencias. Nos dan su teléfono y su nombre y nosotras devolvemos la llamada si no es acoso callejero.

También hemos venido capacitando a los conductores de TransMilenio. TransMilenio tiene un código que se diseñó para este tipo de violencias, que tiene que ser activado.

La estrategia que están lanzando también aborda el tema de la violencia económica. ¿Por qué consideraron que esto era clave?

Todo lo que tenga que ver con nuestra autonomía nos hace ser independientes, tomar decisiones independientes y hacia allá va orientado. Ahí es fundamental el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Desarrollo Económico, esa secretaría tiene Talento Capital, que se ha comprometido con la colocación de mujeres.

Nosotras, desde nuestro lado, estamos comprometidas con la colocación de mujeres cuidadoras y víctimas de violencias. En el desarrollo de nuestra estrategia de autonomía económica les estamos diciendo a las mujeres que necesitamos acceder a esos recursos, pero también hay otros derechos conexos con esto, porque el enfoque de derechos humanos para las mujeres es supremamente clave.

Hacemos acompañamiento psicoemocional, damos todas las herramientas necesarias para que las mujeres puedan llegar a esos empleos. ¿Por qué? Porque las mujeres cuidadoras y víctimas de violencias tienen barreras distintas para acceder a los trabajos, por los horarios de cuidado. La permanencia en esos trabajos es muy difícil, entonces no sólo vamos a difundir la ruta de empleo y emprendimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, sino que también vamos a focalizar unas mujeres a las que les hacemos seguimiento, saber cuáles herramientas necesitan para acceder a esos empleos. Y que una vez los tengan puedan permanecer en ellos.