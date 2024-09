Estafadores fingieron ser funcionarios del aeropuerto El Dorado y le robaron millonaria suma a una mujer

Los delincuentes en Bogotá no descansan y se las ingenian para inventar métodos de estafa cada vez más elaborados. Esta vez la víctima fue una mujer cuyas redes sociales llamaron la atención de unos estafadores que, después de hacer un análisis, consiguieron robarle una millonaria suma de dinero.

La historia fue recogida por Noticias Caracol, que habló con la afectada. De acuerdo con la víctima, los estafadores se hicieron pasar por funcionarios del aeropuerto El Dorado de Bogotá, la contactaron y le advirtieron que una de sus amigas tenía un encargo que hacerle.

“Me dijeron que mi amiga me había mandado unas maletas, que yo se las recogiera en el aeropuerto, que las reclamara”, le contó la mujer a Noticias Caracol.

Más tarde, le dijeron que había un problema con el equipaje. “Me dijeron que no, que era que ahí venía un dinero y que tenía que legalizarlo, porque si no, eso era lavado de dólares. Que iba a tener captura y que me condenaban a 5 y 18 años”, contó la mujer afectada.

La estafa estaba bastante planeada, pues los delincuentes le enviaron a la mujer una serie de videos en los cuales se veían las supuestas maletas. Más tarde, la situación empeoró porque le mintieron señalándole que incluso habían encontrado droga en las mismas.

Le robaron millonaria suma de dinero

A cambio de salvar el equipaje, le pidieron altas sumas de dinero. “Eran 74 millones (de pesos) y tenía que hacerles varias consignaciones para que ellos no me emitieran la orden de captura”, explicó la víctima.

La mujer seguía consignando dinero cuando llegó su esposo a la casa y se dio cuenta de que eso era una estafa. Una vez tuvieron la sospecha, se dirigieron al aeropuerto El Dorado, en el occidente de Bogotá, donde comprobaron que en efecto no había maletas incautadas por ninguna autoridad.