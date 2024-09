“De terror”: Habitantes de Villeta, Cundinamarca encontraron una cabeza en el río Tobia

Como en una película de terror, habitantes del municipio de Villeta, del departamento de Cundinamarca, encontraron una cabeza a orillas del río Tobia. Las primeras investigaciones detallan que estos restos podrían pertenecer a un hombre que había sido reportado como desaparecido el pasado 25 de agosto en la ciudad de Bogotá.

Según los testimonios de las personas que estaban en el lugar, el hallazgo se dio el jueves 5 de septiembre cuando se encontraban bañando en el río y notaron que una bolsa flotaba sobre el agua de manera sospechosa, fue allí donde decidieron abrirla y se dieron cuenta de la cabeza de un individuo de mediana edad.

Las autoridades hicieron presencia y realizaron el levantamiento, por lo que las primeras investigaciones arrojaron que el hombre no era mayor de 30 años. Su nombre era Miguel Alejandro Santamaría y vivía en el barrio Puerto Rico, de la localidad Rafael Uribe Uribe.

El hecho ha conmocionado a la población de Villeta, que no se explican cómo esta parte del cuerpo de este hombre llegó hasta un lugar ubicado a más de 80 kilómetros de Bogotá.

Según las declaraciones de uno de sus familiares para el noticiero de Citytv, el individuo la última vez que fue visto, se dirigía para la localidad de San Cristóbal.

“Salió a las 5 a. m. y a las 6 a. m. no se sabía el paradero de él porque no contestaba el teléfono. A la 1 p. m. se apagó su teléfono y no volvieron a entrarle mansajes”, señaló el padrastro para el medio anteriormente mencionado.

Las autoridades realizan todo tipo de indagaciones e investigaciones, para determinar la causa de lo que preliminarmente se cree que es un asesinato. Todo parece indicar que Miguel Alejandro Santamaría tenía hijos, así lo confirma el testimonio de uno de sus familiares.