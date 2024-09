Paro camionero: Cerrados portales y estaciones de TransMilenio al sur de Bogotá

Este miércoles, 4 de septiembre, Bogotá continúa con protestas de los camioneros y ahora se sumarán motociclistas y conductores de otro tipo de vehículos. El gremio de los motociclistas anunciaron su participación en las manifestaciones, para expresar su descontento por los abusos por parte de los agentes de tránsito y la Secretaría de Movilidad. El sistema de TransMilenio es uno de los más afectados, amaneciendo con varios portales cerrados y estaciones.

TransMilenio informó que tienen cierres en la Troncal Caracas Sur y la Troncal NQS Sur.

¿Estaciones cerradas del TransMilenio hoy?

La empresa informó que las estaciones y portales que presentan afectaciones por las manifestaciones de los camioneros son:

“Afectaciones a la operación Zonal: 13 Manifestaciones Activas, No. Rutas afectadas: 110, No. Rutas Suspendidas: 36, No. Paraderos afectados: 1400, Usuarios afectados: 5200″, informó la empresa.

Las zonas que están afectadas son: Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usaquén, Kennedy; Fontibón, Bosa, Suba.

De la Troncal Caracas Sur está “cerrado Portal de Usme, Consuelo, Socorro, Molinos”

Rutas troncales hacen retornos en la estación Calle 40 sur.

En la Troncal NQS Sur está “cerrado Portal Sur, San Mateo, Bosa, La Despensa, Terreros y León Xlll”.

La empresa le pide a los usuarios planear sus viajes en la TransMiApp y seguir la información oficial.