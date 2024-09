“Ya quedamos acá. No podemos salir”: Habitantes de Chía y Cajicá reaccionan al Paro de Camioneros

El país vive una nueva jornada de bloqueos como respuesta al incremento que emitió el Gobierno al ACPM. De acuerdo con el anuncio oficial, el combustible tuvo un incremento de 1.904 pesos. Lo anterior, generó que el gremio de camioneros convocara a movilizaciones para rechazar este aumento en las tarifas.

Precisamente, este 3 de septiembre se vive la segunda jornada de bloqueos afectando la movilidad de los municipios cercanos a la capital del país. Chía, Cajicá y Zipaquirá son algunos de los más afectados porque los camioneros han dejado sin paso hacia la capital a los habitantes de estos lugares.

Los represamientos a su vez han generado que quienes tienen la obligación de movilizarse hacia Bogotá se vean en la necesidad de caminar largas distancias para poder encontrar transporte y así llegar a sus destinos.

En testimonios recogidos por medios nacionales, varios habitantes han manifestado sentirse afectados por los bloqueos aunque también entienden que los incrementos en el ACPM llevarán a otro tipo de tarifas en servicios como los pasajes y productos de la canasta familiar.

“Soy de Cajicá y llegar hasta Chía no ha sido nada fácil, el problema es que hacia Tocancipá ya no hay paso. No hay nada qué hacer. Está muy complicado que lleguen a un acuerdo nacional, me devolveré para la casa a ver si puedo trabajar desde ahí”, agregó un habitante de la zona.

“Íbamos para Bogotá a trabajar, llevo acá desde las 4 de la mañana y quedamos acá. No podemos avanzar porque no hay transporte. Dicen que no hay buses porque los conductores también están en paro. Me toca devolverme para la casa”, narró otro habitante.