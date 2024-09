Fedetranscarga insiste en que el precio del diésel debe bajar: esta es su explicación

En medio de la intensa jornada de movilizaciones protagonizada por los transportadores de carga, la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) emitió un comunicado de prensa en el cual manifestó cuál es su posición sobre el debate acerca del precio del diésel.

“Argumenta el Ministro de Hacienda que los dineros que se entregan a Ecopetrol como “subsidio” en cuanto a la diferencia de venta del precio del Diesel en el país con el precio de este combustible en el golfo de México, debe hacerse porque si no Ecopetrol exportaria y vendería el Diesel en el extranjero. Recordemos que Ecopetrol es propiedad mayoritaria del país (el 84.9%), por tanto, nuestra empresa debe garantizar primero el abastecimiento nacional antes que pensar en vender el combustible en el extraniero”, sostuvo Fedetranscarga en su boletín de prensa.

Así mismo, indicó que el Gobierno Nacional no debe pasar por alto el hecho de que Colombia es un país productor de petróleo que, además, refina el total del diésel que se consume. En esa medida, pidió no desconocer este factor a la hora de establecer los precios del ACPM.

“El SICE-TAC (Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga), establecido desde del año 2011 como sistema de referencia, hoy es obligatorio por decisiones políticas, a la fecha esta herramienta aún no se encuentra plenamente estructurada, carece del importante c&mponente de oferta y demanda, no contempla la totalidad de las rutas en donde se mueve carga en el país, no determina la totalidad de los costos por tipologia y modelos de vehículos, no cubre la totalidad de las cargas que se mueven en el país y otras tantas falencias”, detalló Fedetranscarga.

Y advirtieron que el SICE-TAC solo está cobijando a “una minoría” de los consumidores de diésel, pues distintos sectores de la economía también son considerados como consumidores de diésel.

“El SICE-TAC tiene un peligro intrínseco y es su no cumplimiento, no por capricho si no por la imposibilidad de muchos sectores de la industria y el comercio para incrementar valores de fletes por el estancamiento de la economía y su crecimiento que no alcanza a un digito”, concluyó Fedetranscarga.