“Yo sé que me voy a encontrar con mis abuelitas y con mis amigos de la barra”: Javier Acosta

Finalmente, después de más de 5 años de sufrimiento a causa de una bacteria que Javier Acosta contrajo en una piscina en Melgar y la cual estaba generándole problemas de salud en múltiples partes de su cuerpo, el hincha de millonarios pudo descasar, ya que se sometió a una eutanasia en le hospital San Ignacio de Bogotá. La historia de Javier Acosta ha tomado relevancia desde que él mismo viralizó su caso en redes sociales y, debido a esto, ha realizado varias entrevistas en diferentes medios de comunicación en donde ha confesado lo que él cree que le espera en el ‘más allá’.

PUBLICIDAD

Según confesó, hace unos cinco años viajó a Melgar para disfrutar de un viaje de esparcimiento con su familia, pero en una piscina adquirió una bacteria que le ha hecho la vida imposible. “Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en 5 días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Y ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse. No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”, asegura.

Javier Acosta espera encontrarse con sus abuelitas en el cielo

El jueves 29 de agosto, Javier Acosta dio una entrevista para Impresentables de Los 40, en la que, entre otras cosas, habló sobre lo que él cree que le espera en la otra vida. Acosta dijo: “Yo soy fiel creyente en que hay vida después de la muerte y yo sé que me voy a encontrar en el cielo con mis abuelitas y me voy a encontrar con mis amigos de la barra, que en su momento los lloré porque me dolieron en el alma. Yo llevo 21 años en la barra brava, soy un viejo en esa vuelta y yo siento que voy a encontrarme con ellos y vamos a hablar de muchas cosas, voy a salir de tantas dudas, de quién lo mató, de cómo lo mataron de por qué lo mataron”.

Finalmente, Javier Acosta le pidió a cualquier persona a la que le llegue este mensaje que “disfruten de la vida ustedes que si pueden. Yo me voy y ustedes quedan, no dude en decirle que quieren a su familia a sus amigos, llévenles flores, un detalle, díganles que los quieren. Uno nunca sabe cuando se va a morir, bueno, yo sí porque lo decidí, pero no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Aprovechen cada momento en este mundo”.