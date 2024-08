“Ya todo esto acabará”: Javier Acosta envía un ultimo mensaje antes de su procedimiento

A Javier Acosta le practicarán la eutanasia este viernes 30 de agosto sobre las 12:00 del mediodía y en sus redes sociales, dejó entrever el que sería uno de sus últimos mensajes para las personas que lo empezaron a seguir.

El ferviente hincha de Millonarios comentó en su cuenta de Facebook:

“Ya estoy a pocos minutos de que me autoricen el traslado en ambulancia hacia otro centro médico privado donde si me realizarán el procedimiento que quiero para mi vida, la foto es de hace dos días, siento que ahora la incertidumbre y la preocupación me han demacrado un poquito más. Ahorita la presión aumenta, los medios presionan, la gente pregunta, mi familia se angustia pero con el favor de dios ya todo esto acabará”.

Hinchas de Millonarios visitaron a Javier Acosta y le mostraron su apoyo

En la noche del jueves 29 de agosto, varios hinchas de Millonarios pertenecientes a la barra Comandos Azules, acudieron a la clínica en la que se encontraba recluido Javier Acosta, para mostrarle su cariño pero principalmente su apoyo a la decisión que tomó. Desde la calle, con pólvora, instrumentos y cánticos ‘a todo pulmón’, sus amigos le dieron una despedida.

¿Cuál es la infección que sufre Javier Acosta?

La Candida Auris es un hongo que muestra resistencia a varios medicamentos y puede provocar infecciones severas y a menudo fatales. En el caso de Acosta, la infección comenzó en el glúteo izquierdo y se propagó al hueso, desarrollando una condición médica conocida como osteomielitis. Aunque el tratamiento inicial fue efectivo, la infección se extendió al hueso derecho y, con el tiempo, afectó su sistema circulatorio, agravando el dolor y las complicaciones.