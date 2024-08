“Atrevidos”: crítican a hinchas de Millonarios que le gritaron a Javier Acosta que no se aplicara la eutanasia

El anuncio de que Javier Acosta, el ahora reconocido hincha de Millonarios, se sometería al procedimiento de eutanasia durante el mediodía de este viernes 30 de agosto causó un gran revuelo a nivel nacional. De hecho, decenas de hinchas del equipo embajador acudieron al Hospital San Ignacio durante la noche del 29 de jueves 29 de agosto para manifestarle su apoyo.

Los cánticos y los mensajes que le enviaron causaron mucha empatía en distintas barras del país.

Sin embargo, hubo una escena que generó indignación en las redes sociales durante la mañana de este viernes 30 de agosto. De acuerdo con el reporte entregado por la emisora RCN Radio varios hinchas también acudieron a acompañar a Javier en sus últimos momentos. “Javi, estamos contigo. Javi, no a la eutanasia”, gritaron algunos de los hinchas.

En redes sociales, los usuarios no reaccionaron bien ante esas arengas. “Atrevidos”, les escribió una ciudadana. “Puede uno estar de acuerdo o no... pero eso no te da derecho a semejante show... como si lo que va a hacer fuese fácil y lo hubiese decidido por deporte”, comentó otra persona.

Javier se fue del hospital San Ignacio

Aunque se esperaba que el procedimiento de la eutanasia se le aplicara al mediodía de este viernes, Javier y su familia prefirieron que se trasladara a otro centro médico, con lo cual se retrasó un poco el proceso.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Javier ya había dejado entrever el temor y la ansiedad que le había provocado dar este paso. “Ya estoy a pocos minutos de que me autoricen el traslado en ambulancia hacia otro centro médico privado donde sí me realizarán el procedimiento que quiero para mi vida, la foto es de hace dos días, siento que ahora la incertidumbre y la preocupación me han demacrado un poquito más. Ahorita la presión aumenta, los medios presionan, la gente pregunta, mi familia se angustia pero con el favor de dios ya todo esto acabará”, sostuvo en su cuenta de Facebook.