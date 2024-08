“No se dejen engañar”: Galán aclara sobre las aguas que está utilizando Coca Cola en La Calera

Se ha conocido una serie de denuncias por parte de los habitantes de La Calera, que han venido sufriendo cortes de agua prolongados mientras que paralelamente la compañía Manantial, perteneciente a Coca Cola, estaría extrayendo grandes cantidades de agua del territorio. Según se ha podido establecer, la gigante multinacional cuanta con los permisos de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, quien entregó esta concesión en el año de 1984.

PUBLICIDAD

A raíz de esto, los pobladores del municipio le han pedido al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ponerse al tanto ya que se creó el rumor de que Coca Cola estaría utilizando el agua de los embalses que abastecen a la ciudad. El mismo mandatario señaló:

“Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad. Bogotá no tiene nada que ver con el agua que la empresa Coca Cola Femsa extrae en el municipio de La Calera. No existe ningún permiso de Bogotá para que Coca Cola obtenga agua de los embalses del Sistema Chingaza, ni de los ríos o las quebradas que los alimentan. Y la ciudad tampoco puede otorgar esa autorización y tampoco puede revocarla”, explicó el mandatario.

La CAR anuncia que evaluará la concesión

El director de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, aseguró que teniendo en cuenta lo sucedido en las últimas semanas, la CAR evaluará si renovará la concesión que tiene con Coca Cola, continuará.

“Hace 4 décadas no teníamos las problemáticas de desabastecimiento y variabilidad climática que afrontamos en la actualidad”, aseguró el funcionario.