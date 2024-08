Así va el caso de Vanessa Masmela, la bogotana asesinada en mayo de este año por robarle el celular

El 25 de mayo del 2024 una noticia consternó a Bogotá por la crueldad del caso y la crudeza con la que varios medios de comunicación informaron sobre la muerte de una joven de 22 años. Ese día, que era un sábado, Vanessa Masmela estaba dirigiéndose a su lugar de trabajo, ubicado en la localidad de Barrios Unidos, en el barrio La Concepción, en inmediaciones a la obra del intercambiador de la calle 72 con Av. Caracas.

Gracias a las grabaciones de varias cámaras de seguridad, se pudo ver que mientras Vanessa caminaba a su trabajo un hombre se acercó para intentar robarle su celular; en ese momento, ambos forcejean y el hombre, intentando quedarse con las pertenencias de la joven, le propinó varias puñaladas y la dejó tirada en la calle. Pese a que la comunidad intentó socorrer a Vanessa y llamaron a las autoridades para que la atendieran, los esfuerzos no fueron suficientes y la joven terminó perdiendo la vida en el lugar.

Según pudo conocer Publimetro Colombia, la joven trabajaba en un Call Center, como hacen varios jóvenes del país, con el fin de tener ingresos mientras adelantaba sus estudios en Inglés, carrera que esperaba desempeñar una vez se graduara. Este caso consternó a la ciudad y aunque en su momento se habló mucho del caso, no se ha hablado de cómo va el trámite legal con el que esperan llevar al responsable ante la justicia.

Por esto, en Publimetro Colombia hablamos con el abogado penalista Sergio Calderón, quien es el encargado de adelantar el caso del asesinato de Vanessa Masemela ante las autoridades. “En este caso al homicida o bueno, llamémoslo presunto porque efectivamente no ha sido condenado aunque las pruebas apuntan hacia ello, tenía dos antecedentes uno por hurto y uno por porte de armas”, dice el abogado.

Sumado a esto, Calderón asegura que los antecedentes que tenía el presunto homicida facilitaron su captura y que la Fiscalía impusiera una medida de aseguramiento. “Por suerte es el delito previo como el porte de armas, el que logra que se le aplique medida de aseguramiento, por qué razón, porque en el momento solamente hasta hace tres días se pudo hacer la imposición de media aseguramiento, pues por el delito como tal del homicidio, pero la realidad es que fue la comunidad la que entregó a este sujeto”.

De igual forma, el abogado asegura que la familia no busca una indemnización por parte del agresor o de alguna entidad oficial, “lo que ellos buscan en pocas palabras es justicia. ¿Qué es justicia para ellos? Pues que la persona que está cometiendo el ilícito, que está cometiendo el delito, pague de manera justa y proporcionada”. Sumado a esto, Calderón aseguró que muchas veces las personas se quejan por las penas impuestas, pero que en este caso en específico solamente buscan justicia, en la forma que llegue.

Más allá del caso de Vanessa, el abogado también le hizo una invitación a la comunidad, “me parece muy relevante invitar a la comunidad a no desistir sí, la gente dice: Yo no voy a poner una denuncia porque es que se me va todo el día en eso. Pero, en el caso de Vanessa si no hubieran existido las dos anotaciones previas de delitos anteriores por las denuncias seguramente hubiera sido más difícil haberlo retenido”. El abogado recordó la importancia de denunciar ante las autoridades cuando son víctimas o testigos de cualquier delito, ya que las anotaciones que les hacen a los delincuentes son una herramienta para futuros casos en los que se puedan ver envueltos.

Finalmente, Calderón también pidió que las autoridades tomen acciones efectivas para la prevención de delitos y el mejoramiento de la seguridad en la capital, ya que cada día son más comunes este tipo de casos en los que personas pierden la vida por evitar hurtos. Además, fue enfático en decir que, aunque hay varias excepciones a la regla, en su mayoría son personas extranjeras las que cometen este tipo de delitos y no hay una política clara en contra de ese factor que cada vez es más común.