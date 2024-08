Valiente mujer persiguió a supuesto ladrón en moto y logró que lo cogieran: todo quedó grabado

Una insólita escena se presentó el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, cuando una mujer habría sido víctima de un robo por parte de un delincuente que se movilizaba en una motocicleta. Lo que el señalado delincuente quizás no se esperaba era que ella iba a iniciar una persecución que más tarde lo llevaría a las manos de las autoridades.

De acuerdo con el relato de la intrépida mujer, el señalado delincuente habría tratado de robarle el celular y huyó con él en su motocicleta. Sin embargo, ella agarró su propia moto y empezó a perseguirlo por las calles de Soacha hasta que dio con él.

En el comienzo del video muestra las placas del vehículo en el cual se movilizaba el supuesto ladrón. “El señor de esta moto (...) creyó que yo soy una traída, que yo no sabía manejar despacio. Pues lo alcancé, lo atropellé. Y se para diciéndome ‘es que yo no le robé nada’. Y me pasa el celular en frente de todo el mundo”, sostuvo la mujer.

Ya tenía anotaciones por robo

Luego, señaló que al hombre lo llevaron al CAI del barrio León XIII, donde le dijeron a la mujer que no era la primera vez que el señalado delincuente cometía delitos de este tipo, pues le encontraron múltiples anotaciones.

“Me acaban de decir que el tipo tiene casa por cárcel, que tiene muchos procesos por robo, que lo estaban buscando en San Mateo, Soacha. Y, pues nada, es una rata de ratas”, relató.

Y luego señaló que aunque ella no sufrió mayores heridas, su propio vehículo sí quedó afectado. “Mi moto quedó súper dañada. Y yo, pues leve, no me pasó casi nada. Me raspé la rodilla y un dedo. Menos mal sé manejar muy bien y lo alcancé. Ustedes saben que mi celular es mi método de trabajo”, concluyó la mujer en el video.