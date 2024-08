Murió joven bogotano que viajó a un festival de música en Santa Marta

El festival de música ‘Corona Sunsets’, que se llevó a cabo en Buritaca, zona rural de Santa Marta, está en el ojo del huracán tras conocer la muerte de Nicolás Corredor Correa, un joven de 25 años proveniente de Bogotá, que viajó con un grupo de amigos para disfrutar del evento. Según informaron, el joven habría tenido un percance en medio del evento y no recibió atención médica oportuna, por lo que, posteriormente, perdió la vida.

José Correa, padre de la víctima, le aseguró a El Tiempo que, “le pedí que no hiciera el viaje. Tenía un mal presentimiento; lastimosamente insistió en venir y ahora está muerto”. Según los primeros informes que recibieron los familiares, Nicolás se encontraba disfrutando del evento junto con sus amigos cuando, sin previo aviso, se desplomó. Sus amigos aseguraron que lo asistieron inmediatamente y lo trasladaron al puesto de salud del corregimiento de Buritaca, que era el punto de atención más cercano al festival. Sin embargo, cuando lograron llegar los médicos informaron que no presentaba signos vitales.

Las autoridades informaron que el cuerpo de Nicolás fue trasladado a Medicina Legal con el fin de realizar una necropsia para determine las causas exactas de su muerte. Por su parte, el padre de la víctima se mostró preocupado e indignado por lo que considera una negligencia en la organización del evento. “Pensé que el festival sería en El Rodadero, pero mi hijo no me informó del cambio de locación hacia un sitio tan alejado de la ciudad. En Buritaca no hay un centro de salud adecuado para brindar atención médica, y además, a los amigos que lo llevaron para recibir primeros auxilios les cobraron 150.000 pesos por asistirlo”, aseguró el padre para El Tiempo.

Finalmente, la familia y los amigos de Nicolás Corredor exigen una explicación clara sobre lo ocurrido y se preguntan por que en el sitio donde se realizó el festival no había un centro de salud para brindar primeros auxilios. Por ahora los organizadores del festival de música ‘Corona Sunsets’ no se ha pronunciado sobre este hecho en el que uno de los asistentes al evento perdió la vida.