Trágico accidente en Bogotá: un alimentador de TransMilenio atropelló a una ciclista

La imprudencia y la falta de elementos de seguridad volvieron a cobrarle la vida a una persona en Bogotá, es vez, en un accidente de tránsito entre una bici usuaria y un alimentador del TransMilenio. La ciclista perdió la vida luego de ser arrollada por un alimentador sobre la calle 66a con avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Engativá. Según el relato de varios testigos del hecho, la víctima transitaba por la vía de norte a sur y, presuntamente, el bus del Sistema Integrado de Transporte estaba dejando los últimos pasajeros del servicio, cuando ocurrió el fatal accidente.

Los testigos del hecho también manifiestas que, al parecer, el conductor del alimentador no se percató de la presencia de la ciclista en la vía, ya que, aparentemente, no tendría elementos de seguridad necesarios como un chaleco reflectivo o luces en su bicicleta. De igual forma, aseguran que no es el primer caso de este tipo en la zona, ya que es altamente transitada por ciclistas, pero de noche los conductores no los ven y por esto se presentan varios accidentes.

De igual forma, varios habitantes del sector manifestaron que los bici usuarios, en su mayoría, no utilizan la ciclorruta en horas de la noche y por eso se han presentado varios accidentes como este en el barrio. Al lugar llegó el grupo de investigación criminal, varias ambulancias y una patrulla de tránsito para acordonar la zona y realizar el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Debido a la emergencia la vía estuvo cerrada durante más de 3 horas, lo que ocasionó caos vehicular en la zona. Finalmente, las autoridades le hacen un llamado a los ciudadanos que se movilizan en bicicleta, los invitan a tener más precaución cuando transiten por las vías de Bogotá, también les recordaron el uso de elementos de seguridad y transitar por la ciclorruta cuando sea posible.