“Colombia no puede ser cómplice de un fraude electoral”: Galán sobre elecciones en Venezuela

Durante todo el sábado 17 de agosto en varias ciudades de Venezuela y el mundo salieron a manifestarse millones de personas con la esperanza de que el mundo se solidarice con Venezuela y apoyen la causa. La protesta se hizo en el mundo bajo el nombre de “gran protesta mundial”, con la que, dicen desde la oposición, quieren defender la democracia en su país, ya que aseguran que el ganador es Edmundo González.

Varios países del mundo se han unido a la causa y multitudinariamente han salido a la calle, por ejemplo, en Sídney, Australia, millones de personas salieron a las calles a exigir libertad para su país. En Madrid, España, miles de venezolanos coparon la plaza del sol y en Colombia, en más de 15 ciudades, se presentaron manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Qué dijo Carlos Fernando Galán sobre el régimen de Maduro

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se unió a la ‘gran protesta mundial’ por Venezuela, que en la capital se llevó a cabo en la plaza de Lourdes. Desde allí, el alcalde aseguró que, “no podía dejar de acompañarlos así fuera un rato en esto que ustedes están haciendo hoy, que es la defensa de la libertad, de los derechos y de la democracia en Venezuela. Si en Venezuela no hay libertad y no hay democracia, en Colombia tampoco la hay”. Las palabras de Galán cayeron como un baldado de agua fría en el petrismo, que no ha querido pronunciarse enérgicamente en contra del régimen de Maduro.

Sumado a esto, el alcalde también dijo que, “tenemos que luchar todos por la defensa del pueblo y de la democracia. Como alcalde de una ciudad en donde hay más de un millón de venezolanos, quiero decirles que Bogotá es su casa y por eso me siento con la responsabilidad de representarlos a ustedes. Necesitamos defender la libertad popular que se expresó en las urnas, aquí no hay lugar a repetir elecciones, ya hubo elecciones y el resultado fue claro”.