Por fin: Galán confirma que Bogotá tendrá cámaras de reconocimiento de placas para mejorar la movilidad

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se encuentra en Medellín realizando un intercambio de conocimiento con el alcalde de esa ciudad, ‘Fico’ Gutiérrez, con el fin de conocer como los diferentes medios de transporte de la ciudad se conectan con el Metro, además, para conocer como es el manejo de la movilidad en la capital de Antioquia. Desde el Centro de Despacho del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias de Medellín, en donde el mandatario de los bogotanos pudo ver cómo es el funcionamiento de las cámaras de detección automática de placas, también conocidas como cámaras LPR, pudo evidenciar su efectividad, además, realizó un importante anuncio para la ciudad.

“Estamos en el Centro de Despacho del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias de Medellín, me han hecho un recorrido muy interesante de las capacidades que tiene Medellín, un esfuerzo muy grande que ha permitido resultados contundentes contra la delincuencia. En este recorrido conocimos una herramienta que estamos trayendo hasta ahora a Bogotá, que son las cámaras LPR, es increíble que Bogotá no tenga esas cámaras. Llegan las primeras el próximo mes y como me ha dicho Federico (Gutiérrez): apuéstele a eso que realmente eso es una capacidad importantísima para poder tener control y capacidad de reacción en Bogotá”, aseguró el alcalde.

De igual forma, Carlos Fernando Galán también aseguró que en el encuentro no solamente se trabajarán temas de movilidad, también hablarán de temas de seguridad “compartiendo experiencias para ver que tiene Bogotá que pueda aportarle a Medellín y que tiene Medellín que pueda aportarle a Bogotá”, añadió. Este intercambio, según dijo el alcalde, hace parte de un trabajo mancomunado que han realizado las diferentes capitales del país para compartir herramientas y conocimiento en diferentes temas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada ciudad capital del país.

Por su parte, el alcalde de Medellín, ‘Fico’ Gutiérrez, aseguró que, “el país sale adelante desde las regiones compartiendo experiencias. Yo considero que el sistema con cámaras LPR, sumado a un buen comando y con personas expertas manejando esto da buenos resultados, especialmente en temas contra atracos, hurtos, esclarecimiento en varios temas de crímenes. En Medellín tenemos más de 3.000 cámaras de este tipo, quereos traer aproximadamente 600 más y también aprender mucho con la visita del acalde Galán a la ciudad”.