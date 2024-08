Nivel de los embalses Bogotá: reporte de la alcaldía demuestra que el Sistema Chingaza tuvo una reducción

En el último reporte de la Alcaldía de Bogotá, se dio a conocer el nivel de los embalses con corte al jueves 15 de agosto, donde llama la atención que hubo una pequeña reducción en su caudal en comparación con el día anterior. En esta ocasión se situó en 52.22%, cuando el último informe del distrito había comunicado que tenía como corte el miércoles 14 de agosto, las cuencas hídricas estaban en 52.29 %.

Si bien el decrecimiento en las aguas no presenta mayor preocupación, el distrito pone sus ojos en el consumo diario del líquido vital de lo bogotanos, pues hace varias semanas que el indicador crece, cuando debería reducirse ya que según ellos, no ha terminado el racionamiento y no se ha alcanzado la meta.

El consumo de agua comentó la alcaldía, estuvo en 17.19 metros cúbicos por segundo, vale aclarar que el alcalde Galán ha especificado que la cifra debe estar por debajo del 15%.

Racionamiento de agua viernes 16 de agosto

El sexto turno del ciclo doce de racionamiento de agua aplica para los barrios de las localidades de Ciudad Bolívar, Suba, así como sectores del vecino municipio de Soacha.

Límites

Entre Río Bogotá, carrera 92 y avenida Suba.

Entre carrera 88A y Río Bogotá, entre calle 99 y avenida Suba.

Barrios en localidad de Soacha (Cazucá, Ciudad Verde, Compartir, La Despensa, San Humberto, San Mateo, Soacha Central).

Cortes de agua

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realizará diferentes obras para mejorar el suministro del agua en las localidades por ello informó en qué zonas se presentarán cortes de agua hoy viernes 16 de agosto de 2024. Estos cortes, no hacen parte de los turnos de racionamiento que rigen en la ciudad.

Localidad de Suba

Puerto del Sol, Lombardía, Sabana Tibabuyes, Sabana de Tibabuyes Norte, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés, Tuna Baja, Pinos de Lombardía, Las Mercedes 1, Las Mercedes Zona Rural, Villa Hermosa.

Horarios: 10:00 a. m. hasta por 24 horas por empates redes acueducto.