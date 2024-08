¿De dónde salieron los últimos videos de Mauricio Leal?: cuestionan a la Fiscalía por no presentarlos.

El caso del asesinato del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, ha vuelto a capturar la atención pública tras la revelación de dos videos que muestran detalles perturbadores sobre sus muertes. Estos videos, que habían sido desconocidos hasta hace poco, han provocado una ola de críticas hacia la Fiscalía, tanto en redes sociales como por parte de los abogados de Yhonier Leal, hermano de Mauricio y principal acusado del crimen.

La polémica surgió cuando se reveló que estos videos, que muestran en pocos segundos la brutalidad del asesinato, no fueron utilizados durante el juicio. La Fiscalía, en un comunicado oficial, explicó que los videos formaban parte del informe de extracción del contenido del teléfono celular de Mauricio Leal, realizado el 15 de diciembre de 2021 por el Grupo de Delitos Informáticos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Seccional Bogotá. Sin embargo, señalaron que, debido a estrictas razones técnicas y a la falta de fechas de grabación, los analistas no pudieron identificar que los videos correspondían al día del doble homicidio, el 22 de noviembre de 2021. Por esta razón, los videos no fueron presentados en el juicio.

Reacciones de la defensa de Yhonier Leal

La abogada defensora de Yhonier Leal, Ana Julieth Velásquez, no tardó en reaccionar a la revelación de los videos. En un comunicado, expresó su indignación y reiteró sus críticas al proceso judicial, asegurando que las garantías constitucionales de su cliente fueron ignoradas. Según Velásquez, el juicio estuvo plagado de irregularidades, incluyendo la omisión de pruebas clave por parte de la Fiscalía. Esta situación, según ella, debilitó la solidez jurídica del sistema penal acusatorio colombiano y dejó a Yhonier Leal en una posición desventajosa.

“Es menester de esta defensora manifestarle a la opinión pública lo que siempre he manifestado: el proceso penal llevado en contra del señor Yhonier Rodolfo Leal Hernández por el presunto homicidio de su madre y hermano, así como el presunto ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; fue un proceso donde las garantías constitucionales para Yhonier brillaron por su ausencia, fue un proceso donde se omitieron pruebas por parte del ente instructor, fue un proceso lleno de irregularidades y de poco aprecio por la solidez jurídica del Sistema Penal con Tendencia Acusatorio Colombiano”, indicó la jurista.

El fiscal Mario Burgos, quien estuvo a cargo del caso, también se vio envuelto en la controversia. Según reportó El Tiempo, Burgos contactó al analista forense que apoyó la investigación para aclarar si los videos revelados recientemente estaban disponibles durante el análisis inicial del celular de Mauricio Leal. La respuesta del analista fue contundente: el video no estaba presente en el dispositivo durante la inspección inicial. Esto, según el experto, es comprobable mediante los mecanismos de la Fiscalía para verificar si el video fue incluido antes o después del análisis forense.

Sin embargo, la abogada Érika Sanguinetti, representante legal de Carlos Andrés García, medio hermano de los Leal (condenado por abuso a un menor) y también implicado en el caso, ofreció una versión distinta. Según Sanguinetti, el celular de Mauricio Leal le fue entregado por la Fiscalía el 2 de agosto en Bogotá, y al inspeccionarlo, descubrieron que no tenía ningún tipo de código de seguridad, lo que les permitió acceder a su contenido. Fue durante esta revisión cuando encontraron el video que ahora ha generado tanta controversia.

Las declaraciones de Sanguinetti han arrojado más dudas sobre la actuación de la Fiscalía y del fiscal Burgos. Si el video efectivamente estaba en el celular desde el principio, como sostiene la abogada, entonces surge la pregunta de por qué no se utilizó como prueba durante el juicio. Esta situación ha alimentado las críticas hacia la Fiscalía, cuestionando su manejo del caso y la transparencia del proceso.