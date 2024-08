Concejal denunció problemas con esterilizaciones de mascotas en Bogotá, ¿qué está pasando?

Bogotá no solo tiene una robusta población de personas sino que también alberga cientos de miles de animales de distintas especies. La concejal Clara Lucía Sandoval es miembro de la bancada animalista en el Concejo de Bogotá y también fue directora del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa. En conversación con PUBLIMETRO, se refirió a los retos que tiene el Distrito frente a la defensa de los derechos de los animales.

¿Cuáles serán las principales metas de Bogotá en la protección de los animales?

Como coordinadora ponente del Plan Distrital de Desarrollo tuve la oportunidad de establecer varias metas importantes. Logramos introducir el tema de la fauna silvestre que no estaba claro y aumentamos las magnitudes en tres metas propuestas por la administración. Se hizo también un enfoque importante en salud e incluimos también los animales de granja. Una meta nueva fue el fortalecimiento y dignificación de la infraestructura de la Unidad de Cuidado Animal, otra fue la finalización de la Casa de los Animales: su dotación y operación en la fase 1, que eso es lo que viene con un problema de varias administraciones, además de la protección del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal.

¿Por qué consideran que debe fortalecer la Unidad de Cuidado Animal? La idea es fortalecerla, porque allá se tienen que prestar mejores servicios. Nuestra propuesta es que pueda elevarse a un nivel de un hospital para animales en Bogotá.

¿Por qué se han presentado dificultades con la Casa de los Animales?

La Casa de los Animales o Casa ecológica es un proyecto que empezó con Gustavo Petro, que iban a comprar el terreno, pero no se hizo de la manera más adecuada, después siguió con Enrique Peñalosa y con Claudia López. Eso tiene una cantidad de problemas. Pero uno de los retos de la administración de Carlos Fernando Galán es hacer que se entregue por lo menos la fase 1 en el transcurso de estos cuatro años. Es una casa que sirve de albergue, de protección para la fauna doméstica.

¿Qué retos enfrenta Bogotá para proteger a los animales?

Bueno, los obstáculos son muy grandes. Ahorita, precisamente, nosotros hemos denunciado varias situaciones que han venido pasando en el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal, que desafortunadamente. se entrega mal por parte de la administración anterior. Estamos haciendo un llamado a esta administración para que lo fortalezca, porque ya han pasado varios meses. Hay acusaciones, denuncias sobre el programa de esterilizaciones de que no está funcionando. Hace tres meses no hay esterilizaciones en Bogotá, cuando es uno de los programas más importantes. El punto fijo que hay en la Unidad de Cuidado Animal tampoco está funcionando. Digamos que no hay laboratorio interno, hay poca contratación. En el Programa de Urgencias Veterinarias hay una sola persona para toda Bogotá. En el Programa del Escuadrón Anticrueldad hay dos personas. Entonces, el desafío es que haya voluntad política. Que las personas que estén al frente realmente sean apasionadas por el tema de la protección animal con un equipo de trabajo que tenga la capacidad, pero también la pasión por los animales. Y que puedan sacar adelante esto que es tan lindo, que está sobre la mesa. Lo que necesita la administración distrital es ponerse a trabajar. Aquí hay problemas de administración muy graves que nosotros hemos develado a través de las denuncias en el Concejo.

¿Por qué es importante que Bogotá se fije también en los animales silvestres?

En Bogotá hay fauna silvestre. Muchas veces la gente desconoce que está a culebrita sabanera, por ejemplo, los pajaritos. Es fauna silvestre que no van a llevar a su casa pero que tenemos que proteger. La idea es que la gente sepa que hay fauna silvestre no solamente en las zonas rurales, sino también en la parte urbana, en los parques, en los humedales, etcétera. Además, pasa algo y es que Bogotá es un centro muy importante de tránsito de fauna silvestre de la mafia, del tráfico ilegal. Por lo tanto, Bogotá tiene una gran responsabilidad de hacer operativos en el terminal y en el aeropuerto para evitar que este tráfico pase por acá. Ahora bien, cuando se incautan animales, Bogotá está en la obligación de tenerlos, de protegerlos y de llevarlos de nuevo a su hábitat natural. Entonces, la tarea de fauna silvestre en Bogotá es muy amplia. Otro de los puntos que se han discutido es la creación de financiación y metas de protección en los Fondos de Desarrollo Local.

¿Por qué es importante que también se toque este tema en las localidades?

Esto es muy importante. Nosotros estamos trabajando precisamente en un proyecto para que esto se concrete. Nosotros logramos meterlo en el Plan de Desarrollo, porque los recursos del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal son limitados. Por otro lado, los que más conocen las necesidades del territorio son los alcaldes locales. Si en la alcaldía local hay una línea de inversión para el tema de protección animal, para que se puedan descentralizar las urgencias veterinarias, la atención del cuidado de los animales por localidad, pues vamos a ser más efectivos en llegar a donde está la necesidad en el territorio.

Adopciones que dejan la huella

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, tiene dentro de sus estrategias y pilares, promover la adopción tanto de perros y gatos que han sido encontrados en situación de vulnerabilidad. A diario llegan a la Unidad de Cuidado Animal perros y gatos víctimas de maltrato, en estado de calle, o atendidos por los diferentes programas de la entidad como el Escuadrón Anticrueldad, Urgencias Veterinarias y Brigadas Médicas, entre otros. Una vez finaliza su recuperación física, comportamental y emocional, los animales ingresan al programa de adopciones a la espera de encontrar una nueva familia responsable y amorosa”, informan desde el Instituto.

No obstante, para realizar el proceso de adopción, la entidad tiene una serie de requisitos:

-Ser mayor de edad.

-Presentar fotocopia del documento de identidad.

-Si la adopción es de un perro, se debe llevar una correa y, para razas de manejo especial también bozal.

-Si la adopción es de un gato, se debe llevar guacal.

-Disponer de tiempo para una entrevista y conocer sobre la adopción responsable.