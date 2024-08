Encontronazo entre Galán y Petro: el alcalde le sacó en cara al presidente que su idea de metro ‘no sirve’

Aunque las obras del Metro de Bogotá empezaron hace dos años y ya presenta un avance superior al 30%, el presidente Gustavo Petro no ha dejado pasar ninguna oportunidad para quejarse sobre el proyecto del Metro elevado en Bogotá y ‘tirarle’ al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por no detener las obras del Metro para implementar un modelo subterráneo en la ciudad. Es más, cuando el presidente Petro asumió la presidencia intentó pactar un cambio en el proyecto con el consorcio chino que lo adelanta en la capital, dichos intentos no fueron fructíferos ya que legalmente era imposible hacer algún cambio.

Ahora, un nuevo encontronazo se presentó en redes sociales debido a los retrasos de las obras en la troncal de la Av. 68. Un usuario en X, identificado como Juan Pablo Morris, se quejó sobre la falta de crítica de los medios en contra de las declaraciones de las demoras de la troncal de la Av. 68, “luego de montarle circo a Gustavo Petro por estar en contra del Metro Elevado, ahora muy callados con los super retrasos y sobrecostos en la troncal de TransMilenio de la Av. 68 y el Metro de Bogotá”.

Ante esto, el presidente respondió a través de su cuenta personal de X en la que escribió, “la nación no puede sufragar los sobrecostos de las troncales de TransMilenio de Bogotá. Queremos desarrollar un programa de transformación en las ciudades de BRTs de solo carril de diésel por sistemas de tranvías convivientes con la ciudadanía urbana”.

En respuesta, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, respondió a través de su cuenta de X, “Presidente, ¿sabe qué se demora más que la obra de la 68 (obra que recibimos con retrasos y sobrecostos, y que estamos resolviendo para poner en servicio)? Suspender todas las obras de Bogotá a la espera de un hipotético programa sin estudios, que se puede tomar, fácilmente, 8 a 10 años. Avancemos, presidente, que la mejor obra es la que avanza y se entrega”.