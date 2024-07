En Bosa se apareció la Virgen en una construcción; habitantes le rezan y le tienen altar

Grupos de personas haciendo oraciones y algunos altares, son las escenas que se han vuelto contantes en una vivienda en la localidad de Bosa en Bogotá; luego de que en la fachada del lugar, que estaba en reconstrucción, se apareciera la imagen de la Virgen María. Algunas personas incluso le han pedido a esta figura por la salud de sus seres queridos. Acá le contamos exactamente en donde está.

Ya son 10 meses los que lleva esta figura en la carrera 93a, con calle 54 g sur, justo en la intersección que divide los barrios Santa Fe con la Ciudadela el Porvenir. Todo empezó luego de que el propietario del inmueble retirara algunas baldosas del frente de su casa, trabajo que dejo al descubierto esta inusual silueta que no tardó en llamar la atención de las personas, quienes desde aquel entonces le tomaron fotos y depositan su fe con ofrendas como agua, flores, camándulas y demás.

Algunas personas escépticas a este tipo de hechos han intentado vandalizar el espacio con algunos dibujos tallados sobre la imagen y grafitis; por lo que varios vecinos cercanos al inmueble se han unido para preservar el espacio como un rincón donde se puede rendir culto y pedir milagros a la que se ha convertido en la `patrona´ del barrio.

“Todas las mañanas, cuando paso por el frente de esta imagen, me persigno, ya que he visto que muchas personas se reúnen allí y se les nota el fervor que le tienen. No estoy de acuerdo que la quieran dañar, ya que uno tiene que respetar las creencias de los demás”, manifestó a Publimetro Colombia, Nancy García, habitante del sector.

Aparición de la Virgen María en el barrio San Miguel de la localidad de Bosa.

Este suceso es parecido al que se presentó en Guainía, donde hace apenas un mes se pudo ver una figura similar a la de la Virgen en una montaña ubicada al norte del Amazonas. Allí, un turista que se encontraba en el cerro Mavecure, notó la extraña presencia de una silueta blanca y con un brillo particular en el monolito de en frente, por lo que decidió tomar una foto y publicarla en sus redes sociales, generando múltiples reacciones en los internautas.