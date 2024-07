“Mi patrón dice que me toca pagar a mí por salir a trabajar”: conductor de taxi vandalizado en el paro

La jornada del paro de taxistas que se llevó a cabo en Bogotá durante este martes 23 de julio causó una gran congestión vial, cierres de varias estaciones de TransMilenio y monumentales ríos de gente que tuvo que bajarse del transporte urbano para dirigirse a pie hasta sus destinos. Además, se reportaron algunos hechos puntuales de vandalismo que causaron una gran indignación en redes sociales.

Ese fue el caso de, por lo menos, siete taxis que fueron atacados hasta el mediodía, según el balance más reciente de la Alcaldía de Bogotá. Uno de los afectados se encontraba en el barrio Villa del Río en el sur de la capital. En un video, un ciudadano captó la gravedad del hecho que generó bastantes críticas por parte de los ciudadanos.

“En este momento tenemos aquí el móvil, el vehículo amarillo. El panorámico estallado. Adelante y atrás. Le están haciendo cambios en este momento y los gastos, el monto para el conductor y el propietario son prácticamente 500.000 pesos. Van por mitad, tanto el conductor como el propietario.

Así le quebraron los vidrios

Sobre las circunstancias en las cuales le rompieron los vidrios al vehículo, el conductor del taxi dio su versión de los hechos en conversación el diario El Tiempo. Según el relato, el conductor estaba haciendo una carrera cuando fue atacado.

“Yo voy por el puente de Madelena para tomar la autopista sur hacia Centro Mayor cuando siento un par de pedradas en el panorámico de adelante y luego miro por el espejo y veo que un sujeto le lanza una piedra al vidrio de atrás”, sostuvo. Y señaló que la señora a la que llevaba en su carro se tuvo que bajar del vehículo.

“Me tocó mandar arreglar el carro, me costó 500 mil pesos y mi patrón me dice que me toca a mí pagar eso por haber salido a trabajar”, concluyó el conductor, indignado, en su entrevista con El Tiempo.

El paro fue suspendido

Sobre las 5 de la tarde de este martes 23 de julio, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que los principales corredores viales de Bogotá ya estaban despejados. Mientras tanto, Hugo Ospina, líder de los taxistas, aseguró que el paro se levantaba.

“Se suspende el paro! Mañana 8 am, reunión con el sr alcalde, secretario de gobierno, secretaria de movilidad, y darle gracias al sr personero de Bogotá por aceptar ser el garante de dicha reunión. Cómo también queremos pedir disculpas a la ciudadanía por las molestias causadas! (SIC)”, sostuvo Ospina en su cuenta de X.