En medio de protestas de taxistas, pincharon buses de TransMilenio: Galán hizo tajante advertencia

En múltiples puntos de Bogotá, los taxistas han protagonizado una serie de intensas protestas que han afectado la movilidad, generaron inmensos trancones y obligaron a miles de ciudadanos a trasladarse a pie hacia sus destinos.

Así mismo, en medio de las manifestaciones se han presentado hechos puntuales de vandalismo que han causado indignación entre algunos ciudadanos y fuertes pronunciamientos por parte de las autoridades de la capital.

En un video se observa que pincharon las llantas de un bus de TransMilenio, mientras que en otro quedó en evidencia que hicieron lo mismo con un bus del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP). Así mismo, se conoció que en el transcurso de la mañana las principales troncales de TransMilenio afectadas fueron la de la Autopista Sur y la de la calle 80.

Galán dio la orden de levantar bloqueos

“Bogotá no puede ser bloqueada cada vez que algunos táxistas deciden protestar. La Policía y las autoridades de tránsito tienen la instrucción de levantar los bloqueos cumpliendo todos los protocolos y, ante cualquier acto de vandalismo o violencia, estamos listos a responder con contundencia en el marco de la ley”, sostuvo el alcalde Galán a través de su cuenta oficial en la red social X.

“En Bogotá se respeta la protesta, pero ésta no puede vulnerar los derechos de millones de personas que se dirigen al trabajo o a estudiar. Nuestro deber es garantizar los derechos de todos los ciudadanos, tanto quienes se manifiestan como quienes deciden no hacerlo. No vamos a aceptar vandalismo, bloqueos a la movilidad o al sistema de transporte público. Quien incurra en estas conductas será sancionado”, agregó Galán.

Mientras tanto, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Daniel Gualdrón, dio a conocer que, en efecto fueron pinchados varios buses y un tractocamión. En esa medida, indicó que la Fuerza Pública realizó cuatro intervenciones y 30 órdenes de comparendos en el transcurso de esta jornada.