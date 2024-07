Video: buscan a motociclista que atropelló a una persona que se le atravesó en el sur de Bogotá

A diario en Bogotá se presentan decenas de accidentes que afectan la movilidad de la capital. Si bien en algunas ocasiones ocurren debido a desatenciones, también se producen por imprudencias. Ese fue el caso de un hecho que ha sido muy comentado en las redes sociales en las últimas horas. Un accidente registrado cerca de la avenida Primero de Mayo, en el sur de Bogotá ha generado indignación pública.

En dos grabaciones distintas que han sido difundidas a través de redes sociales se observa que un motociclista viene a una alta velocidad y, aunque intenta frenar, no logra detener su recorrido y atropella a un transeúnte que no mira antes de cruzar la calle y trató de evitar a una camioneta que también venía rápido. Desde las perspectivas que muestran las grabaciones de las cámaras todo parece apuntar a que el peatón se le atravesó y el motociclista no tuvo tiempo de esquivarlo.

Mientras que el conductor de la moto se cae poco antes de estrellar al peatón, este último recibe el impacto directo del vehículo y se va de frente contra el asfalto. Como había varios transeúntes en la zona, varias personas se acercan para observar al peatón y verificar su estado de salud. Pero, mientras se fijan en él, el conductor del vehículo se apresura para recoger su moto, mira de reojo a la persona a la que acaba de atropellar, luego se pone el casco, enciende el vehículo y huye del lugar.

Aunque en redes sociales han reprochado con vehemencia el hecho de que el motociclista simplemente haya tomado la decisión de huir del lugar sin constatar si en efecto a la persona que había atropellado estaba herida, pero también han reprochado al peatón debido a que cruzó la calle sin importar que venían varios vehículos en su dirección.