Nuevamente usuarios de Bancolombia se quedan sin servicios en la app: ¿Qué dice el banco?

Uno de los bancos más populares en Colombia es el famoso Bancolombia. Sin embargo, no es inusual ver cómo decenas de usuarios en redes sociales constantemente denuncian fallos con los servicios, afectando así sus procesos en pagos y demás movimientos dentro de la aplicación. Esto mismo, es lo que ocurrió durante la tarde de este jueves 18 de julio.

Una vez la aplicación comenzó a presentar problemas en sus servicios, en redes sociales usuarios compartieron pantallazos de la caída y cuestionaron al banco sobre los problemas con la app. De acuerdo con los comentarios, algunos tenían problemas para ingresar a los servicios, mientras que otros no podían hacer transferencias o pagos mediante la aplicación.

Aunque oficialmente, desde el banco no se ha emitido ningún pronunciamiento sobre los fallos, desde la cuenta de X sí se le respondió a un usuario que el servicio no estaba disponible por el momento, por lo cual recomiendan hacer uso de los canales tradicionales para pagos y demás. “Hola! Buenas tardes. Es posible que en este momento no puedas ingresar a tu App, por fa inténtalo más tarde. Puedes usar nuestros canales físicos. Estaremos atentos”, afirma la cuenta de Bancolombia.

Cabe destacar que, Bancolombia cuenta con más de 6,35 millones de usuarios. Y en el 2023, realizó 417 millones de transacciones monetarias. Lo anterior lleva a que, la infraestructura técnica del banco sea todo un reto.

Quejas de usuarios en redes sociales: