Un hombre amenazó con un bate a los empleados de una tienda: lleva seis meses esperando la devolución de 6 millones

Con el motivo de la Copa América, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos de París 2024, el Tour de Francia, Wimbledon y demás eventos deportivos, muchos colombianos optaron por comprar televisores para ver de la mejor manera posible todas las competencias deportivas que se presentarán a mitad del 2024. Por esto, varias personas decidieron acercarse a grandes almacenes de cadena para adquirir los televisores y demás electrodomésticos que, como es costumbre cuando hay eventos deportivos como estos, están en promoción.

PUBLICIDAD

Ahora bien, en redes sociales se viralizó el vídeo de la denuncia de un cliente de Almacenes Éxito de la Calle 80, el hombre llega con un bate en la mano a pedir a gritos la devolución de su dinero. “Compré dos televisores, uno de 55′ y uno de 75′ acá en el Éxito. Por mala atención los devolví y me dijeron que en 15 días hábiles me devolvían la plata. Llevo dos meses pagando los intereses y no han devuelto el dinero”, asegura el hombre en el vídeo. Además, también se pudo conocer que ambos televisores habrían tenido un valor de seis millones de pesos.

Aunque no se ha podido comprobar la veracidad de lo que denuncia el hombre, en el vídeo se pueden ver actos repudiables que bajo ninguna circunstancia son defendibles. Se ve como el hombre, con un bate en la mano, grita y amenaza de manera aireada en contra de una cajera del almacén exigiendo la devolución de su dinero. Este accionar ha sido repudiado en redes sociales, ya que varios usuarios de X han asegurado que no había necesidad de insultar o amenazar a una cajera que no tiene la potestad para devolver el dinero.

Finalmente, el hombre insiste que lo que está haciendo es producto del desespero por querer recuperar su dinero, es más, dijo que, “por eso estoy aquí, tratando de recuperar esta vaina”, haciendo referencia al dinero que invirtió en los televisores que terminó devolviendo. Por ahora, no se sabe si los Almacenes Éxito han emitido un comunicado al respecto de lo sucedido o si ya le devolvieron el dinero al cliente.