Movilidad en vivo en Bogotá: algunas estaciones de TransMilenio están sin operar

En la tarde de este martes 9 de julio, en algunos sectores de la ciudad de Bogotá se ha presentado afectaciones en la movilidad debido a manifestaciones de sectores principalmente campesinos. Esto ha hecho que la misma operación de TransMilenio se vea afectada en varias estaciones donde la gerente María Fernanda Ortíz, asegura que las demoran son de una hora.

Movilidad a esta hora Bogotá

4:38 p.m.

Actualización AV. El Dorado

La manifestación continúa y se ubica en la AV. El Dorado con Carrera 50. Estaciones El Tiempo - Cámara de Comercio de Bogotá, Salitre - El Greco, CAN, Gobernación y Quinta Paredes siguen sin operar y la flota realiza retornos en AV. Rojas y Corferias. Desvíos de rutas zonales: T40 - CA127 - CA153 - CL149 - GK527 - KA319 - DK206 - GA538 - GK505.

4:00 p.m.

La movilización avanza y no hay paso para los buses en ambos sentidos. Se reabren estaciones Corferias y Ciudad Universitaria. Estaciones El Tiempo - Cámara de Comercio de Bogotá, Salitre - El Greco, CAN, Gobernación y Quinta Paredes no operan. La flota realiza retornos en Av. Rojas y Corferias.

3:54 p.m.

La movilización continúa y no hay paso para los buses en ambos sentidos. Estaciones El Tiempo - Cámara de Comercio de Bogotá, Salitre - El Greco, CAN, Gobernación, Quinta Paredes, Corferias y Ciudad Universitaria no operan. La flota realiza retornos en Av. Rojas y Corferias.

3:26 p.m

Por movilización en la AV. El Dorado con Carrera 40, no hay paso para los buses en ambos sentidos. Estaciones El Tiempo Cámara de Comercio, Salitre el Greco, CAN, Gobernación, Quinta Paredes, Corferias y Ciudad Universitaria no operan. La flota realiza retornos en Av. Rojas y ciudad Universitaria.