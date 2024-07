Los embalses de Bogotá están a punto de llegar a una cifra histórica desde el inicio del racionamiento

La emergencia producida por el fenómeno de El Niño en Bogotá, finalmente, está empezando a superarse gracias al regreso de las lluvias en las zonas de influencia de los embalses del Sistema Chingaza, que son los que alimentan de agua potable a Bogotá, y al buen comportamiento de ciudadanía que ha ayudado a ahorrar millones de metros cúbicos de agua. De igual forma, uno de los principales factores para la recuperación de los embalses ha sido la medida del racionamiento que se instauró en abril del 2024 y, aunque fue polémica, ha demostrado su efectividad.

Con respecto al nivel de los embalses de Bogotá, la Alcaldía anunció que inician el lunes 8 de julio en un nivel de 44,49%, lo que demuestra un incremento y recuperación importante teniendo en cuenta que llegaron a estar cerca del 15% cuando se decretó la emergencia. Aún así, el Distrito pidió que se mantengan las medidas de ahorro, cuidado y manejo responsable del agua potable en la capital, sobretodo teniendo en cuenta que se flexibilizó la medida.

¿Cómo está el consumo de agua potable en Bogotá?

Según los datos entregados por la Alcaldía de Bogotá, actualmente le consumo de agua potable en la capital es de 15,42 metros cúbicos por segundo, un muy buen nivel teniendo en cuenta que el consumo durante el sábado 6 de julio fue casi de 18 metros cúbicos por segundo, pero ese día no hubo racionamiento en la ciudad. Aún así, el Distrito recordó que si no hay racionamiento en la ciudad o en su hogar, mantenga las medidas de cuidado del agua para no generar una afectación al nivel de los embalses de Bogotá que se han venido recuperando lentamente.

Con respecto al racionamiento, recuerde que desde el pasado 1 de julio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la medida del racionamiento cambiaría en la capital. Desde ese día, los turnos cambiaron y se anunció que el racionamiento funcionaría día de por medio, es decir, el 1 de julio la zona 1 no tendría servicio de agua, el 2 de julio no hay medida de racionamiento, el 3 de julio la zona 3 y así sucesivamente.