Vendedor ambulante ofrece experiencias extremas en la calles de Bogotá: “IA: Inteligencia Artesanal”

Una de las razones por las que los colombianos son conocidos internacionalmente es el ingenio, la creatividad y en que nada les queda grande, así lo ha demostrado un vendedor ambulante en la ciudad de Bogotá, que ofrece una particular forma de entretenimiento a los capitalinos en los últimos días.

A través de TikTok se ha viralizado un video en el que se observa a un vendedor ambulante ofrecer un nuevo tipo de “realidad virtual” a su clientela. Usuarios en redes sociales han calificado esta experiencia como única, pues usa las gafas que ingresan a las personas a la virtualidad, pero a diferencia de las máquinas que se utilizan normalmente para este tipo de entretenimiento, el señor emplea una silla que él mismo mueve con sus manos, para simular el movimiento que las personas ven en las gafas.

De igual manera las personas han realizado cientos de comentarios celebrando al señor y su ingenio por salir adelante y ofrecer algo “diferente”.

“IA: Inteligencia Artesanal”, “gracias a esta publicación. Acabo de pasar por el centro y este buen hombre tiene más fila que para comprar peajes de Transmilenio”, “puro ingenio colombiano”, “el mundo es de los vivos”, “se ve más divertido que las aromáticas”, “un genio, al menos no roba a nadie”, “está mejor que el imax”, “quiero ir”, “el que no emprende es porque no quiere”, “la creatividad no tiene límites”, fueron solo algunos de los comentarios.