Familia fue víctima del robo de su camioneta en la puerta de su casa: la habían comprado hace 15 días

Este fin de semana de puente no terminó de la mejor manera para una familia que estaba llegando a su vivienda en la ciudad de Bogotá, luego de disfrutar de unas pequeñas vacaciones en Medellín, capital de Antioquia, pues cuando llegaron a su morada, en la puerta de su casa, ubicada en Muzú, sur de la capital del país, fueron víctimas de un robo.

De acuerdo con el Ojo de la Noche, cuatro hombres armados, estaban esperándolos en la puerta de su propia casa, los bajaron de la camioneta, les robaron sus pertenencias y regalos que habían comprado desde Medellín.

“Eran cinco, pero se bajaron cuatro, todos muy bien armados, para qué. Tienen unas armas mejor que las que maneja la Policía porque nos bajaron, nos quitaron todo, me quitaron el celular, me pidieron la clave del celular y dije yo no sé la clave del celular”, contó el dueño del vehículo a Blu Radio.

Además indicó que, en medio de la situación, su hijo menor se cayó al piso y se rompió el codo. “El niño se asustó harto y del susto se tiró el piso, se rompió el codo, nos atravesaron un carro Ford Focus y verdad que quedamos quietos ahí porque no supimos qué era así tan rápido”.

Por su parte, los delincuentes huyeron en en vehículo blanco y se llevaron consigo la camioneta roja marza Mazda, pero dejaron el control del carro, por lo que el dueño sospecha que puede estar en cualquier parqueadero cercano.

Lo más indignante para la familia es que el vehículo lo habían comprado apenas hace 15 días. La familia pide ayuda de las autoridades para dar con el paradero del carro.