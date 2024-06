La mitología colombiana llega a la Comic Con para concientizar sobre el bullying escolar con ‘Mitolegio’

La Comic Con 2024, arranca motores este 28 de junio en Corferias, y allí será lanzado ‘Mitolegio’, libro infantil en el que los seres mitológicos colombianos se manifiestan en contra del bullying. Sus personajes, en su versión digital, tienen la voz de una de las invitadas especiales al evento, Patricia Azán.

Bestiario, es una propuesta editorial caracterizada por mostrar de manera interactiva la mitología Muysca, sus saberes ancestrales y concepción del mundo. Todo esto mediante libros ilustrados en los que dioses como Chiminichagua, Bachué o Huitaca, son representados con variabilidad de técnicas, que van desde el uso de tinta que brilla en la oscuridad hasta hologramas 3D, que pueden ser visualizados mediante una aplicación para smartphones.

Carlos Mauricio Palacios, mejor conocido en el mundo de la ilustración como Karmao, es el hombre detrás de este proyecto que se ha hecho presente en destacados espacios del entretenimiento capitalino como el SOFA, y La Feria Internacional del Libro, que estará de lanzamiento en la Comic Con, que se tomará Corferias del 28 de junio al primero de julio.

Carlos Mauricio Palacios - Karmao Cortesía

“Lo bonito de este proyecto es que abordamos la mitología, pero en función de hacer énfasis en la prevención del bullying en los colegios. Las historias tienen como objetivo que los niños tengan más tolerancia y que se reduzca la violencia”, expresó Palacios en entrevista con Publimetro Colombia, mismo que los invitó a ustedes, queridos lectores, a pegarse la ‘pasadita’ por el estand 118 o con el montaje que tienen en el Callejón de Artistas.

Mitolegio, es la creación más reciente en la que Palacios ha trabajado, un tomo infantil realizado junto a Juan Guerrero y Andrea Alvarado, con el que buscan llegar a esta población haciendo uso de relatos que han logrado permanecer en el tiempo como ‘La Llorona’ o ‘El Mohán’ o ‘La Madremonte’, seres que se presentan como mediadores en una problemática presente en el ámbito estudiantil, el bullying; mismos que a los que en su versión interactiva les da voz una de las invitadas especiales al evento Patricia Azán, quien interpreta a ‘Cartman’ en South Park y ‘Vicky’ en Los Padrinos Mágicos.

“La idea con el libro es aprender a respetar y tolerar las diferencias y construir un espacio en paz, ya que no solo se cuenta la historia, también se invita a los lectores a jugar con unas calcomanías, además de unas actividades sugeridas para los docentes que quieran incorporar este texto interactivo en sus espacios de clase. No solo está guiado para el consumo del público infantil, también se puede convertir en material para los profesores”, añadió.

¿Cómo ha sido el recibimiento de Bestiario y Mitolegio?

En la conversación que tuvo con el diario gratuito más grande del mundo, Karmao aprovechó para compartir el recibimiento que ha tenido este tipo de proyectos, y lo que él considera hace falta para una mayor visualización de los mismos. “La gente ha empezado a consumir e identificar los proyectos, hasta el punto que muchas personas están al pendiente de las publicaciones para de a poco ir completando su colección. Si hay consumo, pero falta un trabajo muy grande, además de realizar una promoción más allá de las redes sociales y los eventos, y esto se puede lograr con la difusión en los medios de comunicación”, complementó el también docente de la Universidad Distrital, quien nos dio a conocer cuál es para él, el ser mitológico que aún permanece en nuestros días.

“Uno normalmente piensa que el mito es una cosa de viejos, del campo o de fantasía, pero hay una cuestión con el mito colombiano y es que de una u otra manera se manifiesta en un estereotipo o un arquetipo de lo que vemos día a día. El que más me llama la atención es el diablo, no porque sea adepto, pero se presenta en muchas figuras que son afables y que siempre conciliar, pero siempre manipulan a todos para que tengan conflictos. Desde la visual tiene las ‘patas al revés’, cola y, trinche, pero no es así, desde lo conceptual siempre hay alguien con estas características y lo podemos tener frente a nuestros ojos; así cambie de nombre y se vea humano”, expresó.