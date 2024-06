La inseguridad en Bogotá no da tregua: al concejal Julián Triana casi lo matan por robarle su carro

La inseguridad en Bogotá no da tregua y cualquier persona puede ser víctima de todo tipo de crímenes en la capital. El crimen que se ha hecho más común es el hurto y lo más preocupante es que en su mayoría se han presentado con armas de fuego y con la participación de más de un vehículo, sumado a esto, también se ha hecho común que este tipo de casos los realicen grupos de más de tres o cuatro delincuentes. El hecho más reciente que se ha podido conocer es el del concejal de Bogotá Julián Triana, quién aseguró que casi pierde la vida mientras le intentaban robar su carro.

Julián Triana, concejal de Bogotá, aseguró que sobre las 3:30 de la mañana del domingo 23 de junio se movilizaba en su carro particular con dos personas y en el barrio Modelia, en el que él creció. Informó que en un momento se detuvieron y fue ahí cuando cinco hombres en una moto y en un carro deportivo los encañonaron con armas de fuego y ordenándoles a gritos bajarse del carro. “Uno de ellos me apuntó a la cabeza con solo algunos centímetros de distancia adentro del carro y, una vez fuera, el otro me apuntó al pecho y luego, con la misma pistola, me dio un golpe contundente en la cabeza”, aseguró Triana.

El concejal de Bogotá continua con su relato e informó que uno de los delincuentes “cogió mi billetera, mi celular y me gritaba con mucho odio que le pasara el control del carro para llevárselo. Con violencia expulsaron a la persona que conducía el vehículo y cuando ya uno de ellos estaba sentado en el puesto del piloto y había cerrado la puerta, algo les salió mal. No pudieron arrancar el carro y mientras tanto el celador de esa cuadra (solo y desarmado) generó una alerta a la cual ellos respondieron con tres disparos”.

El concejal aseguró que este hecho lo dejó marcado y no ha parado de llorar por la impotencia que siente al saber que mientras muchos trabajan por mejorar a Bogotá, otros viven de hacer el mal y arruinar la tranquilidad de las familias que esperan a sus hijos en casa. Finalmente, Triana aseguró que, “en el CAI Hayuelos nos atendieron con eficiencia y en el Hospital de Fontibón me pusieron cuatro puntos en la cabeza. Nunca me habían apuntado con un arma de fuego, nunca alguien había disparado una a tan solo centímetros de mí, nunca había pensado que iba a morir y nunca antes sentí tanto miedo como ayer”.