Gestora de convivencia resultó herida con arma blanca en medio de las protestas de Fecode en Bogotá

El gremio de docentes se movilizó por las calles de Bogotá en rechazo por la Ley estatutaria de educación. La manifestación convocada por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

En la mañana del 17 de junio se llevó a cabo la ‘toma por Bogotá' la cual tuvo una gran acogida por miembros del magisterio y de otros grupos sindicalistas. Por su parte, la Alcaldía de la capital del país, en cabeza de Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre las protestas.

La administración aseguró que “respeta el derecho a la manifestación pública, garantiza su ejercicio y protege a los manifestantes”. Sin embargo, la Alcaldía aseguró que “no se han respetado los criterios con los cuales el grupo de gestores y las diferentes instituciones buscan proteger los derechos de los manifestantes y el resto de ciudadanía”.

Adicionalmente, también, la Alcaldía pidió a los docentes que contribuyan a recuperar el orden de los corredores. Pues la ciudad se vio colapsada por el tránsito, y además se reportó un hecho de violencia en contra de una gestora de convivencia que terminó herida con arma blanca en medio de la marcha.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán, emitió un comunicado a través de sus redes sociales “las marchas en Bogotá no pueden, por ningún motivo, afectar los derechos de quienes deciden no manifestarse”. Y agregó que: “Bloquear los carriles exclusivos del sistema de transporte público afecta a cientos de miles de ciudadanos que necesitan desplazarse a su casa o su trabajo. Hacemos un llamado a los maestros que hoy se manifiestan a que nos ayuden a proteger los derechos de los ciudadanos que no lo hacen”.