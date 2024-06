Mujer fue multada por no querer ver a su agresor en citación presencial: tenía medida de protección

Una mujer que fue víctima de violencia intrafamiliar y tuvo la valentía de denunciar a su agresor, se expresa confundida y lo califica como un “error” por multa que le impusieron al no asistir a una audiencia por no querer volver a ver al hombre. Incluso, la mujer había ya solicitado que la citación fuera de manera virtual, por razones de seguridad.

PUBLICIDAD

“Mi error fue denunciar, o sea, debí permitir que me siguiera agrediendo, que me hiciera de todo hasta que llegara un triste final como es conocido siempre”, expresó la mujer a Noticias Caracol.

La mujer denunció a su expareja por varios tipos de maltratos, según contó al medio indicado. “Por una agresión física y psicológica. Ese día él me pegó, me empujó al piso, me hizo pegar contra la mesa de centro y mi hija estaba viendo en ese momento. Por mi hija, más que por mí, me decidí a hacer un proceso para solucionarlo definitivamente”.

Hace dos años el delito quedó tipificado ante la Fiscalía General de la Nación como violencia intrafamiliar agravada. En el proceso la mujer también instauró demanda por alimentos. “Hasta el momento él no me ha dado ni un peso para los gastos de la niña, he colocado tres procesos ante Bienestar Familiar”, contó la mujer, pues ambos tienen una pequeña hija de ocho años de edad.

En lo que va el proceso, el 11 de junio la mujer fue citada en la comisaría de familia que lleva el caso, días antes, el 8 de junio, envió un correo solicitando que la diligencia se realizara de forma virtual, pues tiene una medida de protección contra su ex pareja y siente peligro al ir de forma presencial. Sin embargo, pese a la solicitud, fue multada por no asistir ese día.

“Al siguiente día, más o menos a las 12:00 p. m., me llegó una notificación en la que me dicen que me van a multar por tres salarios mínimos legales vigentes por irrespeto a la comisaría por no haber ido”.

La mujer también contó que el hombre en varias ocasiones ha subido fotos en sus redes sociales burlándose del proceso legal. Además, la vecina de su casa también habría sido una de las causas de la separación.

PUBLICIDAD

“Yo confiaba en ella, era mi amiga, trabajamos juntas. Yo nunca he sido partidaria de la religión, pero con ella íbamos a la iglesia. Aparentemente ella me decía que ‘vamos a abogar por nuestros hogares’, contó.

La mujer contó que no tiene los recursos económicos para pagar la multa y que de no hacerlo, se podría convertir en arresto. “No tengo apoyo económico del papá y la comisaría de familia me multa. Literalmente, yo tengo que hacer milagros para conseguir mi manutención y la de mi hija ,y para la comisaría yo tengo que ser multada económicamente”.

La subdirectora para la familia, indicó que: “En ese sentido, cualquier persona que haga parte de un proceso de la comisaría de familia puede acceder al acompañamiento del Ministerio Público a través de la Personería de Bogotá, que puede solicitar el expediente y revisar la legalidad del proceso”.