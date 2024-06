¿Si fue la solución? Transmilenio publica foto antigua de la movilidad en Bogotá y causa controversia

La movilidad en Bogotá es uno de los problemas más grandes de la ciudad, los largos trayectos sumado a las actuales obras que se desarrollan en la capital del país, hace que el tráfico constantemente se vea colapsado. En esta ocasión, Transmilenio causó polémica al sumarse a una tendencia de redes sociales, llamada #FanDeSuRelación, en la que las personas comparten memes e imágenes.

Transmilenio publicó una foto antigua de la movilidad de Bogotá, en la que se ve un sector del centro de la ciudad completamente colapsado por los buses, colectivos y busetas que en ese entonces eran el transporte masivo de la urbe; en el comentario, la empresa puso el conocido numeral #FanDeSuRelación.

Inmediatamente los internautas no desaprovecharon la oportunidad y le reclamaron a Transmilenio según ellos, “su mal servicio”.

“A ustedes no les luce ese chiste”; “No veo la diferencia, entre los mismos Transmilenio generan caos y trancón”; “No les da pena??? Hagan algo bueno, ya que el transporte les quedó grande”, fueron algunos de los comentarios en la redes sociales.

No obstante algunos usuarios si halagaron la operación con comentario como: “La verdad a mi desde hace año y medio me funciona muy bien, tanto que mi carro ya no sale sino una vez al mes para hacer mercado”.

El Metro de Bogotá avanza en su construcción

¡El Metro de Bogotá avanza! Con corte al 31 de mayo de 2024, el avance general del proyecto fue de 34.62 %. El proyecto de infraestructura más grande del país avanza de manera significativa, con corte al 31 de mayo, este megaproyecto que le cambiará la cara a la ciudad y mejorará la calidad de vida de sus habitantes, ya logra los siguientes hitos:

- Gestión predial del 98,98 %

- Traslado anticipado de redes 100 %

- 51 columnas terminadas

- 23 vigas capital terminadas

- 61 datos terminados

- 155 apoyos terminados

- 1.791 pilotes terminados