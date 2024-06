Mujer insultó a empleado en Transmilenio porque no le recibió 10.000 pesos en monedas

Desde hace unas horas ha empezado a circular masivamente en redes sociales el video de una mujer que está discutiendo furiosamente en una estación de Transmilenio con un empleado de la empresa Recaudo Bogotá, que es la encargada de proveer y operar el sistema de recaudo para el sistema de transporte de la capital.

En las imágenes se ve cómo la mujer acude a la taquilla de la estación de Transmilenio y lanza múltiples insultos contra el trabajador porque no le quiere recibir 10.000 pesos en monedas. Iracunda, empieza a gritarle groserías. “Ni me estoy colando. ¿Me está diciendo que no traiga monedas? Usted es un hijuep#%&. Son 10.000 pesos, no eran 50.000 pesos”, grita la mujer.

El video ha causado una gran indignación en las redes sociales porque si bien la mujer le reclama al trabajador de forma grosera, la negligencia del hombre ha generado molestia entre los ciudadanos.

La respuesta de Transmilenio

Ante las imágenes que se volvieron virales en poco tiempo, Transmilenio emitió un comunicado público en el cual dio detalles sobre los hechos e incluso lamentó el hecho de que la usuaria que estaba discutiendo con el trabajador no pudiera recargar la tarjeta TuLlave.

“TRANSMILENIO S.A. informa que no existe ningún tipo de instrucción sobre el recibo de dinero en moneda en las taquillas del Sistema. Adicionalmente, la entidad hará un llamado al concesionario Recaudo Bogotá para realizar la respectiva sanción al funcionario implicado en este caso”, indicó la entidad en el comunicado que fue difundido en la red social X.

Más tarde, invitó a los usuarios del sistema de transporte masivo de Bogotá a que conozcan y revisan todas las reglas que se encuentran dentro del Manual de Usuario de Transmilenio con el fin de que se haga “un uso correcto y entre todos mejorar la experiencia de viaje”.