Le cocinaban y le lavaban la ropa: Investigan a general que usaba soldados para las labores de su hogar

El general Omar Sépulveda, segundo comandante el Ejército, ordenó que se le abra una investigación en contra del general Olveiro Pérez Mahecha, debido a que se conoció que estaría utilizando a los soldados a su cargo para que realizaran labores de cuidado dentro de su hogar, funciones que no tienen relación alguna con el Ejército Nacional. Sepúlveda está en la capacidad de ordenar la investigación en contra de Pérez ya que es su superior jerárquico.

Gracias a chats de WhatsApp filtrados por parte de los soldados que estaban siendo utilizados con este fin, se logró conocer que el general Pérez, junto con su esposa, utilizaban el esquema de tres soldados profesionales asignados a cargo del general para hacerle aseo a su casa, servirle tinos, cocinarle el desayuno e inclusive para que lavara la ropa. Para el general Pérez Mahecha no era suficiente utilizar a los soldados profesionales para esto, también les indicaba la manera en la que tenían que hacer las labores impuestas.

En los primeros chats filtrados, se ve que el general, a altas horas de la noche, les indicaba a los soldados a la hora a la que debían llegar al siguiente día. Además, les ponía un listado de cómo quería el desayuno. “Lancero buenos días. Ponga 7 huevos. Dos cafés con leche. Dos porciones de queso”, se leía en los chats. De igual forma, también se evidencia que el general acostumbraba a hacer llamadas para darle este tipo de ordenes a los soldados profesionales.

En otros chats filtrados, se ve como la esposa del general Pérez le ordena a uno de los soldados que recoja la ropa: “vaya recogiendo por favor la ropa seca. Ya vamos y lavamos más. O meta por favor ropa blanca”. También se dieron a conocer audios en los que se escucha a la esposa del general regañando a los soldados porque, presuntamente, no compraron unas bolsas para la basura que necesitaba. En otro audio, también la señora los regaña porque no recogieron los servicios públicos de la portería, por lo que no se pagaron y les cortaron el servicio.