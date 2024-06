“Me amarraron”: mujer fue víctima de robo, secuestro y golpes por hombre que conoció en app de citas

Una mujer fue llevada con engaños hasta un apartamento que había arrendado previamente un hombre con el que se iba a conocer en la localidad de Engativá, Bogotá. Al parecer, cuando comienza a conversar con ella, el sujeto comienza a ser agresivo.

Lo peor no se queda ahí, pues de la nada salieron dos mujeres más del armario, quienes tenían en su poder armas cortopunzantes, intimidaron a la víctima, la amarraron y le robaron sus pertenencias.

La mujer habría aceptado conocerse con el hombre a través de aplicaciones de citas, por eso fue que llego hasta el barrio Los Monjes, en Engativá. “Me amarraron las manos, los pies, la boca” contó la mujer.

Las dos mujeres y el hombre que quedaron evidenciados en videos de cámaras de seguridad, intentaron robarle el dinero que tenía en sus cuentas bancarias pero luego de varios minutos notaron que era imposible, por lo que dejaron a la víctima a su merced en el apartamento.

“Me amarraron las manos y me dejaron envuelta en una cobija. Como pude me solté y empecé a pedir auxilio, a gritar, lo único que vi como solución fue abrir la ventana y tirarme desde e segundo piso”, contó la víctima a CityTV.

Al parecer estas tres personas ya habría realizado hurtos similares, conquistando a través de aplicaciones de citas en Bogotá y finalmente hurtando sus pertenencias.