“Que mi hija no sea una cifra más”: Liliana Lozano denuncia acoso del exnovio a su hija

A través de las redes sociales se conoció la denuncia de la comunicadora Liliana Lozano, quien reveló que su hija es víctima de acoso por parte del exnovio y teme por su vida. Aseguró que como mamá ya siguieron todos las rutas establecidas para estos casos, pero ni la Fiscalía General de la Nación ni la Policía Nacional le han emitido una orden de alejamiento o protección.

En Instagram Mariana publicó un video en el que explicó la situación que está viviendo, luego de sostener una relación sentimental con Adrian Ebesnit Sandoval Roncancio, con quien duró 10 meses y luego de terminar con él se inició la pesadilla.

Joven denuncia acoso por parte de su exnovio y teme por su vida

“Vengo a hacer una denuncia pública hacia mi expareja, Adrián Sandoval Roncacio, pareja con la cual duré 10 meses aproximadamente, y con la cual terminé hace más de tres meses. Esta denuncia la hago sobre todo porque ya es una situación que se me salió de las manos. Es una situación que la gente cercana mía ha sido testigo de todo su acoso, de la manera en que él simplemente llega a los sitios que frecuento, a mi universidad, a mi trabajo, al gimnasio. Básicamente desde que terminamos no quiso aceptar esta decisión”, dice Mariana en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La joven reveló que el acoso también es por redes sociales por donde ha recibido decenas de mensajes amenazantes e insultos por parte de su exnovio, evidencias que publicó en la misma red social.

Algunos de los textos dicen: “Haga lo que se le dé la pu** gana. Pero antes de irme de su pu** vida se va a acordar de mi”, “Donde me dé cuenta que tiene otro o esté con otro lo mando a joder. Le voy a hacer la pu** vida imposible”, “Se acabó el Adrián que era amable, cariñoso, le cumplía todos los caprichos y era tierno con usted” y “Si me dejas yo me hago algo”.

El exnovio al ser bloqueado empezó a enviarle mensaje a través de transacciones bancarias y el acoso cada vez es peor.

El llamado es a las autoridades para que actúen antes de que sea demasiado tarde y puedan darle tratamiento al sujeto, que sin duda, es un peligro latente para la joven.