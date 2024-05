Papá de Stefanny Barranco asegura que el feminicida le dijo frente a policías que la mataría

Dos feminicidios han paralizado a Bogotá y a toda Colombia en las últimas 24 horas. Uno se registró en el centro comercial Santafé el pasado miércoles 29 de mayo, mientras que el otro se presentó este jueves 30 de mayo en la localidad de Suba. En el primero, fue asesinada Stefanny Barranco, una mujer de apenas 32 años, quien tenía dos hijos.

En las últimas horas se han conocido nuevos detalles de la relación que tenía Stefanny Barranco con Iván José de la Rosa Gómez, su expareja y feminicida. El padre de la víctima, de hecho, habló con varios medios de comunicación y señaló que su hija estaba siendo víctima de violencia de género desde hace un buen tiempo.

Aunque en un primer momento las autoridades indicaron que no habían registrado denuncias por parte de Stefanny Barranco sobre agresiones en su contra, su padre tuvo una impresión distinta e incluso advirtió que las autoridades ya habrían podido constatar las agresiones por parte de Iván José de la Rosa Gómez contra la víctima de feminicidio.

“Delante de los patrulleros, el hombre le grita ‘te voy a matar, perr#% hijuep$%. ¿Qué hicieron los patrulleros? Se echaron a reír, como siempre. Ella me llamó por teléfono y me lo dijo”, señaló el padre de Stefanny Barranco, citado por el medio Noticias Caracol. “La Policía sabía que ella tenía ese problema porque ella hizo la denuncia en la Secretaría de Gobierno y en la Fiscalía, pero no sé en qué Fiscalía porque acabo de llegar de Barranquilla. Me dijo por teléfono ‘papi, ya puse la denuncia. Necesito que te vengas para acá, para que me apoyes’. No alcancé a llegar”, agregó el padre de la víctima.

Avanza la audiencia de legalización de captura

En la noche de este jueves 30 de mayo se adelantó la audiencia de legalización de captura de Iván José de la Rosa Gómez, quien está atendiendo la diligencia judicial desde el hospital Simón Bolívar.

“Esta persona estaba demasiado lastimada, su señoría, y debido a esas heridas de alta gravedad el mérito de esta captura tomó un poco más de tiempo”, indicó la fiscal del caso. Además, indicó que De la Rosa Gómez, recibió una intervención quirúrgica con la cual le salvaron la vida.